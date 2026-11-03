KTM rinnova le SX-F Factory Edition 2027 a EICMA: cosa cambia e quanto costano

KTM 450 SX-F e 250 SX-F Factory Edition 2027 arrivano con una ciclistica riprogettata, un telaio più leggero e un'ergonomia rivista per migliorare il controllo in pista

KTM ha profittato del palcoscenico di EICMA 2026 per svelare le nuove KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027. Si tratta di due moto che rappresentano la massima espressione della casa austriaca nel motocross. Inoltre, dispongono di una serie di soluzioni tecniche che in futuro definiranno la gamma SX-F.

Per sviluppare i nuovi Model Year 2027, KTM ha attinto a piene mani dalla sua esperienza maturata nelle competizioni internazionali, dall’MXGP all’AMA SMX. Le novità riguardano telaio, motore, sospensioni, ergonomia ed elettronica. Il tutto per migliorare ergonomia, performance e funzionalità.

Novità di ciclistica

KTM ha rivisto profondamente la ciclistica che è stata riprogettata. Lavoro che è stato portato avanti per ridurre il peso complessivo, ottimizzare la distribuzione delle masse e affinare ulteriormente le geometrie del telaio. Tra le novità, un nuovo cannotto di sterzo e nuovi punti di fissaggio del motore, studiati per migliorare precisione di guida e stabilità. La casa austriaca ha rinnovato pure il telaietto posteriore in alluminio che adesso è il più leggero mai realizzato da KTM per una moto da cross di serie.

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027

Inoltre, la possibilità di regolare l’interasse in base delle esigenze del pilota, insieme alla nuova piastra di sterzo CNC rinnovata, permette una personalizzazione ancora più di fino e più efficace del comportamento dinamico della moto.

La dotazione tecnica vede poi la presenza della forcella e dell'ammortizzatore firmati WP XACT. Molta attenzione è stata data anche all'ergonomia. Il profilo delle nuove Factory Edition 2027 è più snello per favorire la libertà di movimento in sella. Inoltre, lo spazio dedicato alle gambe è stato ampliato per migliorare il controllo della moto. KTM ha pure rivisto la sella che è nuova. Le pedane sono state ridisegnate per maggiore comfort e grip.

Motore

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027 possono contare su di un motore ulteriormente affinato. C'è pure un nuovo sistema di scarico pensato per migliorare l’erogazione lungo tutto l’arco di utilizzo, incrementando potenza, coppia e risposta all’acceleratore.

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027

Nello specifico, la KTM 250 SX-F Factory Edition 2027 vanta adesso un monocilindrico dotato di un nuovo corpo farfallato ovale, condotti di aspirazione ridisegnati, un iniettore top-feed e una distribuzione completamente riprogettata. Il rapporto di compressione sale a 15.5:1, mentre la zona rossa inizia a 14.500 giri al minuto, un regime in linea con quello utilizzato dai piloti di vertice in MXGP e AMA SuperMotocross. Inoltre, il motore è stato riposizionato 2,3mm più in alto nel telaio per ottimizzare il comportamento dinamico della moto.

Invece, sulla KTM 450 SX-F Factory Edition troviamo un motore monocilindrico da 63,8 CV a 10.000 giri al minuto e 52 Nm di coppia massima a 7.000 giri al minuto, che è stato affinato per offrire un’erogazione più efficace, lineare e controllabile.

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027

Anche la trasmissione è stata aggiornata con componenti più leggeri e resistenti che migliorano la fluidità degli innesti e incrementano l’affidabilità complessiva. I nuovi Model Year 2027 possono inoltre contare su di una centralina ECU di ultima generazione, dotata di una capacità di elaborazione superiore che consente una gestione più rapida e precisa dei dati provenienti dai diversi sensori. In tal modo, questo sistema consente di ottimizzare accensione, alimentazione, oltre a offrire mappature specifiche per ciascun rapporto del cambio, e migliorare la qualità della trazione, la risposta del motore e l’efficacia del quickshifter.

Manutenzione più semplice

Non basta disporre delle massime prestazioni, perché serve anche un sistema per rendere la manutenzione più semplice e veloce. I nuovi Model Year 2027 integrano numerose soluzioni pensate per agevolare la preparazione e l’assistenza in pista.

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027

Il pacchetto tecnico comprende una selezione di componenti premium derivati dall’esperienza nel motorsport tra cui cerchi EXCEL con una nuova disposizione ottimizzata dei raggi, manubrio NEKEN più leggero e con due diverse possibili posizioni di montaggio e nuove pastiglie freno Brembo progettate per ottenere una risposta più progressiva in frenata.

Troviamo anche un nuovo contaore facilmente accessibile, un sistema di raffreddamento ottimizzato, un airbox completamente riprogettato e un nuovo impianto di scarico.

Le novità in breve

Nuovi aggiornamenti relativi a telaio, motore, sospensioni, ergonomia, sistema di scarico, design.

Telaio più leggero, riprogettato con geometrie aggiornate e una rigidezza ottimizzata per migliorare precisione di guida, stabilità e feedback.

Nuova forcella WP XACT a molla e cartuccia chiusa e nuovo ammortizzatore WP XACT, entrambi profondamente rivisti per offrire prestazioni superiori e maggiori possibilità di regolazione.

La KTM 250 SX-F SX-F Factory Edition beneficia di un importante sviluppo del motore, con nuove soluzioni tecniche volte ad aumentare prestazioni, coppia e capacità di allungo.

Componentistica premium di derivazione racing firmata Brembo, WP PRO COMPONENTS, EXCEL, NEKEN, ODI e Selle Della Valle.

Interventi di manutenzione e assistenza in pista ancora più semplici.

Maggiore disponibilità nei mercati internazionali attraverso la rete di Concessionari KTM.

Prezzi

KTM 450 SX-F Factory Edition e KTM 250 SX-F Factory Edition 2027 saranno disponibili già da questo mese di novembre ai seguenti prezzi:

KTM 450 SX-F Factory Edition: 13.390 euro

KTM 250 SX-F Factory Edition: 12.690 euro

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