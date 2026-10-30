QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare

QJ Motor allarga la sua offerta di scooter 125 con l’LTS 125S. Si tratta di uno scooter a ruote alte compatto e leggero pensato per gli spostamenti di tutti i giorni in città. Il modello, tra quelli in mostra al Salone Internazionale delle Due Ruote di Milano punta tutto sulla facilità d’uso e sul prezzo. Lo stile punta sulle sovrastrutture snelle, che secondo QJ Motor sono uno dei principali punti di forza dello scooter. La carrozzeria unisce superfici fluide e tese a dettagli moderni, con i fari integrati nel frontale, mentre le diverse colorazioni sottolineano un carattere giovane.

Un monocilindrico ad aria con il variatore

QJ Motor LTS 125S, il monocilindrico ad aria

Il motore è un monocilindrico a quattro tempi di 124 cc raffreddato ad aria, con distribuzione monoalbero e due valvole. Secondo la scheda tecnica eroga 9,4 CV (6,9 kW) a 7.000 giri e 10 Nm di coppia a 6.000 giri. La trasmissione è automatica, con variatore CVT e cinghia, una soluzione che punta su un’erogazione fluida e progressiva, adatta al traffico fatto di partenze e ripartenze continue. Il serbatoio contiene 7 litri e QJ Motor parla di consumi ridotti e di un’autonomia adeguata a chi usa lo scooter ogni giorno per andare al lavoro o a scuola.

Ruote e peso

QJ Motor LTS 125S, la vista laterale

L’elemento che caratterizza di più l’LTS 125S è la ruota anteriore da 16”, abbinata a una posteriore da 14”, con pneumatici nelle misure 90/80-16 e 100/80-14. Secondo il costruttore è un compromesso tra stabilità, capacità di assorbire le buche e agilità nei cambi di direzione.

QJ Motor LTS 125S, il dettaglio della meccanica

Il peso in ordine di marcia è di 109 kg, un valore che rende più facili le manovre da fermo e a bassa velocità. Il raggio di sterzata è contenuto e le dimensioni sono compatte, con una lunghezza di 1.880 mm, una larghezza di 715 mm, un’altezza di 1.075 mm e un interasse di 1.290 mm. La sella è a 760 mm da terra, quindi poggiare i piedi è facile, mentre i 140 mm di luce a terra aiutano su pavé, marciapiedi e strade dissestate. Il telaio è in acciaio, con forcella e ammortizzatore idraulici. I freni sono a disco su entrambe le ruote, da 240 mm all’anteriore e da 190 mm al posteriore. Il sistema di frenata combinata CBS distribuisce la forza frenante sulle due ruote, per rendere le frenate più progressive e facili da gestire.

Vano sottosella e strumentazione a colori

QJ Motor LTS 125S, la strumentazione

La sella è ben imbottita e la posizione tra manubrio, seduta e pedana è pensata per essere rilassata anche quando si resta a lungo in sella. Sotto la sella c’è spazio per un piccolo casco jet. Nel retroscudo ci sono i vani portaoggetti, e non mancano il gancio portaborse e una presa USB per ricaricare lo smartphone. Il cruscotto è un display LCD a colori. Tra gli accessori a richiesta ci sono la piastra portapacchi e il parabrezza.

QJ Motor LTS 125S a EICMA 2026

Il listino è di 2.090 euro, ma al lancio lo scooter costa 1.990 euro, solo nella colorazione Stone Black.

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