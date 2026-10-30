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QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare

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31 fa - Ruota anteriore da 16”, sella a 760 mm e frenata combinata.

Il nuovo 125 cinese per la città pesa 109 kg in ordine di marcia. Listino a 2.090 euro, al lancio 1.990 solo in nero.
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QJ Motor allarga la sua offerta di scooter 125 con l’LTS 125S. Si tratta di uno scooter a ruote alte compatto e leggero pensato per gli spostamenti di tutti i giorni in città. Il modello, tra quelli in mostra al Salone Internazionale delle Due Ruote di Milano punta tutto sulla facilità d’uso e sul prezzo. Lo stile punta sulle sovrastrutture snelle, che secondo QJ Motor sono uno dei principali punti di forza dello scooter. La carrozzeria unisce superfici fluide e tese a dettagli moderni, con i fari integrati nel frontale, mentre le diverse colorazioni sottolineano un carattere giovane.

Un monocilindrico ad aria con il variatore

QJ Motor LTS 125S, il monocilindrico ad aria

Il motore è un monocilindrico a quattro tempi di 124 cc raffreddato ad aria, con distribuzione monoalbero e due valvole. Secondo la scheda tecnica eroga 9,4 CV (6,9 kW) a 7.000 giri e 10 Nm di coppia a 6.000 giri. La trasmissione è automatica, con variatore CVT e cinghia, una soluzione che punta su un’erogazione fluida e progressiva, adatta al traffico fatto di partenze e ripartenze continue. Il serbatoio contiene 7 litri e QJ Motor parla di consumi ridotti e di un’autonomia adeguata a chi usa lo scooter ogni giorno per andare al lavoro o a scuola.

Ruote e peso

QJ Motor LTS 125S, la vista laterale

L’elemento che caratterizza di più l’LTS 125S è la ruota anteriore da 16”, abbinata a una posteriore da 14”, con pneumatici nelle misure 90/80-16 e 100/80-14. Secondo il costruttore è un compromesso tra stabilità, capacità di assorbire le buche e agilità nei cambi di direzione.

QJ Motor LTS 125S, il dettaglio della meccanica

Il peso in ordine di marcia è di 109 kg, un valore che rende più facili le manovre da fermo e a bassa velocità. Il raggio di sterzata è contenuto e le dimensioni sono compatte, con una lunghezza di 1.880 mm, una larghezza di 715 mm, un’altezza di 1.075 mm e un interasse di 1.290 mm. La sella è a 760 mm da terra, quindi poggiare i piedi è facile, mentre i 140 mm di luce a terra aiutano su pavé, marciapiedi e strade dissestate. Il telaio è in acciaio, con forcella e ammortizzatore idraulici. I freni sono a disco su entrambe le ruote, da 240 mm all’anteriore e da 190 mm al posteriore. Il sistema di frenata combinata CBS distribuisce la forza frenante sulle due ruote, per rendere le frenate più progressive e facili da gestire.

Vano sottosella e strumentazione a colori

QJ Motor LTS 125S, la strumentazione

La sella è ben imbottita e la posizione tra manubrio, seduta e pedana è pensata per essere rilassata anche quando si resta a lungo in sella. Sotto la sella c’è spazio per un piccolo casco jet. Nel retroscudo ci sono i vani portaoggetti, e non mancano il gancio portaborse e una presa USB per ricaricare lo smartphone. Il cruscotto è un display LCD a colori. Tra gli accessori a richiesta ci sono la piastra portapacchi e il parabrezza.

QJ Motor LTS 125S a EICMA 2026

Il listino è di 2.090 euro, ma al lancio lo scooter costa 1.990 euro, solo nella colorazione Stone Black.

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    Daniele Di Geronimo
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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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