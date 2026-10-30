QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026

Dopo un'anteprima lo scorso anno, a EICMA 2026 arriva la versione definitiva della nuova QJMotor Rino 900. La nuova moto adventure nasce con l'obiettivo di offrire sia comfort nei viaggi che prestazioni, il tutto senza rinunciare a qualche escursione in off-road.

Design sviluppato in Italia

Il progetto del design della moto è frutto del lavoro dello studio italiano C-Creative e Adrian Morton, una figura di grande esperienza nel panorama motociclistico internazionale. Le linee della nuove adventure combinano superfici tese, volumi muscolosi e proporzioni equilibrate.

QJMotor Rino 900

In particolare, il frontale della nuova Rino 900 si caratterizza per un gruppo ottico che si raccorda alle sovrastrutture laterali. La zona centrale della moto è stata disegnata per far intravedere parte della struttura meccanica.

In definitiva, una moto dalla vocazione turistica che non vuole rinunciare a un'immagine dinamica e sportiva.

Motore 3 cilindri

Incastonato nel telaio c'è il nuovo motore 3 cilindri di 900 cc in grado di erogare una potenza massima di 119 CV a 10.000 giri al minuto e una coppia di 93 Nm a 8.000 giri al minuto. Perché un 3 cilindri? Per offrire la regolarità e la disponibilità di coppia ai medi regimi, con una buona capacità di allungo quando serve.

QJMotor Rino 900

La nuova QJMotor Rino 900 può contare pure su di una buona dotazione di elettronica dato che la scheda tecnica riporta la presenza dell'acceleratore Ride-by-Wire, del controllo di trazione, di tre differenti mappe motore selezionabili e del cambio elettronico quickshifter.

Ciclistica

Il telaio in acciaio della moto è abbinato a un forcellone a doppio braccio e telaietto posteriore in alluminio. Parlando della ciclistica, troviamo una forcella anteriore rovesciata Marzocchi (200 mm di escursione), mentre dietro c'è un monoammortizzatore (190 mm di escursione).

QJMotor Rino 900

La moto è poi dotata di ruote a raggi da 19 pollici davanti e da 17 pollici dietro, predisposte per l'utilizzo di pneumatici tubeless.

L'impianto frenante è invece firmato Brembo, con doppio disco anteriore da 320 mm e pinze ad attacco radiale. Dietro c'è invece un disco singolo da 260 mm. Ovviamente non può mancare l'ABS. Il peso in ordine di marcia della moto è di 220 kg.

Tecnologia

Completa la dotazione di tecnologia della nuova QJMotor Rino 900. Di serie abbiamo un display TFT a colori per la strumentazione, illuminazione Full LED, cruise control e avviamento keyless e sensori di pressione.

QJMotor Rino 900

Per migliorare il comfort nei lunghi viaggi, il parabrezza è regolabile elettricamente. Presenti pure le manopole e la sella riscaldate.

Prezzi

Disponibilità, colori e prezzi saranno comunicati più avanti con l'avvicinarsi del lancio commerciale.

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