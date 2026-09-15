EICMA Riding X Fest, il 19 e 20 settembre è festa dell'off-road

Il conto alla rovescia per EICMA Riding X Fest è iniziato. Sabato 19 e domenica 20 settembre a Ottobiano Motorsport (PV) si terrà la grande festa firmata EICMA dedicata al fuoristrada specialistico. Evento che idealmente apre la strada all'edizione 2026 di EICMA, in programma a novembre a Fiera Milano Rho.

EICMA Riding X Fest, il programma

Una due giorni che prevede un programma davvero molto ricco. La parte più importante della manifestazione riguarda i test ride con oltre 150 moto e numerose novità della gamma 2027, da provare nelle diverse aree dedicate. Stiamo parlando di moto di marchi come Beta, Ducati, Fantic, GASGAS, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Kove, Sherco, Strix e-volution, T-Moto, TM Moto, Vent e Yamaha.

Non solo test ride, ovviamente, perché EICMA Riding X Fest è molto altro. Nel paddock il pubblico potrà incontrare le aziende e scoprire prodotti, tecnologie e servizi delle aziende della filiera specializzata dell'off-road. Si potranno scoprire prodotti di aziende come Acerbis, Airoh, In&Motion, RTech, STM Italy, Talos Performance e Wheelup.

Non mancherà nemmeno un palco sul quale si terranno incontri, interviste e presentazioni. Si alterneranno piloti, talent e rappresentanti dell'industria, coordinati dal giornalista Roberto Ungaro. Le case motociclistiche presenteranno, invece, le loro ultime novità.

Grande spazio anche ai campioni del motociclismo. Sarà presente il volto dell'evento, Alex Salvini, Campione del Mondo Enduro, insieme a Chicco Chiodi, tre volte Campione del Mondo 125; David Philippaerts, Campione del Mondo MX1; e Christophe Pourcel, Campione del Mondo MX2. Sabato 19 saranno inoltre presenti i piloti italiani della Sei Giorni Internazionale di Enduro, che si alleneranno nell'impianto offrendo al pubblico l'opportunità di ammirarli da vicino.

E per più piccoli...

EICMA Riding X Fest ha pensato anche per i più piccoli che si stanno avvicinando al mondo del motociclismo. All’interno di un’area dedicata e sotto la supervisione degli istruttori federali FMI, i più piccoli (6-12 anni) potranno imparare le basi della guida in fuoristrada in totale sicurezza.

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