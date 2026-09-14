EICMA 2026, da Agostini a Rossi: le moto leggendarie della MotoGP

A poco più di tre mesi dall’annuncio della partnership strategica tra MotoGP ed EICMA, è stata svelata la prima iniziativa congiunta. Si tratta di ''Legends of Speed'' cioè una mostra che porterà ad EICMA 2026 un grande racconto dedicato a oltre settant’anni di storia della classe regina del Motomondiale.

La grande storia del Motomondiale a EICMA

Dal 5 all’8 novembre 2026, all'interno degli spazi dell’Esposizione internazionale delle due ruote, i visitatori potranno trovare più di 35 moto iconiche che permetteranno di ripercorrere la storia della classe regina del motomondiale.

Si partirà dalla AJS Porcupine 500, la moto con cui Leslie Graham conquistò nel 1949 il primo titolo mondiale della classe 500. Non mancheranno poi le MV Agusta 500 tre e quattro cilindri di Giacomo Agostini e Phil Read e le Yamaha che hanno segnato la storia della classe regina, fino a quella di Valentino Rossi. Si potranno ammirare pure la Honda NSR e le Suzuki di Kevin Schwantz e Franco Uncini, e non mancheranno nemmeno le Ducati dell’era più recente. A chiudere idealmente il percorso saranno le MotoGP ufficiali dei cinque costruttori protagonisti del Mondiale 2026, riunite all’interno dell’esposizione.

MotoGP annuncia la mostra ''Legends Of Speed'' per EICMA

Non solo esposizione delle moto più iconiche del motomondiale perché i visitatori di EICMA 2026 potranno accedere a immagini e materiali d’archivio, oltre a contenuti audiovisivi e interattivi che daranno vita a un’esperienza pensata per coinvolgere tanto gli appassionati quanto le nuove generazioni.

Il progetto è stato portato avanti con il coinvolgimento della Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) nella valorizzazione del patrimonio storico e sportivo del Campionato. La mostra è solo una parte della più ampia presenza della MotoGP al salone. Una MotoGP Gaming Arena sarà il fulcro dell'area gaming e dedicata ai fan più giovani. Inoltre, durante i giorni della manifestazione il pubblico potrà partecipare ad attività e iniziative che metteranno in palio experience esclusive per vivere da protagonisti i Gran Premi italiani MotoGP 2027 al Mugello e a Misano. Ulteriori iniziative saranno svelate nelle prossime settimane.

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