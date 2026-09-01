Yamaha, l’usato certificato ora ha il valore futuro garantito: come funziona

Yamaha ha deciso di ampliare il suo programma dedicato all'usato certificato, lanciando ''You Easy Go Selected Occasion''. Si tratta in buona sostanza di un servizio finanziario che introduce il Valore Futuro Garantito su una selezione di moto e scooter Yamaha usati.

Come funziona?

L'obiettivo della casa giapponese è quello di rendere più flessibile la gestione del veicolo anche al termine del finanziamento. In sintesi, You Easy Go Selected Occasion permette al cliente di conoscere fin dall'inizio il valore futuro del mezzo. Al termine del finanziamento, consente di scegliere se cambiare, tenere oppure restituire il mezzo. Il nuovo servizio finanziario è disponibile per modelli come TMax, XMax 300, Ténéré, MT-07, Tracer 7, MT-09 e Tracer. La durata prevista è di 12, 24 o 36 mesi, a seconda delle diverse esigenze di mobilità.

La nuova proposta completa l'offerta Yamaha dedicata all'usato certificato. Yamaha già offre, infatti, You Selected Occasion, attraverso il quale gli usati vengono sottoposti a 56 controlli rigorosi certificati dalla rete ufficiale Yamaha. In particolare, la certificazione YOU Selected Occasion Plus, riservata all'usato Yamaha, prevede 24 mesi di garanzia e assistenza stradale, ai quali può aggiungersi l'eventuale copertura residua dell'estensione di garanzia della Casa.

Andrea Colombi, country manager di Yamaha Motor Europe, Filiale Italia, su questa importante novità dedicata all'usato, ha commentato:

L'evoluzione del mercato dell'usato riflette una crescente attenzione dei clienti non solo alla qualità del prodotto, ma anche ai servizi che lo accompagnano. Per questo riteniamo sia importante continuare a sviluppare soluzioni capaci di rispondere a esigenze sempre più evolute. You Easy Go Selected Occasion si inserisce in questo percorso, completando il sistema di servizi dedicato all'usato certificato e rafforzando l'impegno di Yamaha nell'accompagnare il cliente in ogni fase del ciclo di vita del veicolo.

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