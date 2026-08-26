Ducati rinnova Fermín Aldeguer fino al 2028: dal 2027 correrà con VR46

Ducati ha ufficializzato il rinnovo di Fermín Aldeguer fino al termine della stagione 2028. Il pilota spagnolo, arrivato in MotoGP nel 2025 e protagonista con il team Gresini, continuerà quindi a far parte del progetto della Casa di Borgo Panigale anche per le prossime due stagioni. Il rinnovo rappresenta una conferma della fiducia riposta dalla Ducati nel giovane spagnolo, attualmente alle prese con un infortunio che gli ha fatto saltare le ultime tre gare ma già vincitore nella stagione di debutto nel GP Indonesia.

GP Indonesia 2025, Mandalika. Fermin Aldeguer (Ducati). Credits: MotoGP.com

Aldeguer verso il passaggio al team VR46

La novità più importante legata al nuovo accordo riguarda però la squadra con cui Aldeguer correrà dal 2027. Dopo l'esperienza con il BK8 Gresini Racing, il pilota spagnolo passerà infatti al Pertamina Enduro VR46 Racing Team, diventando così uno dei punti di riferimento del progetto Ducati nella categoria.

La scelta si inserisce nella filosofia della Casa italiana di accompagnare la crescita dei giovani talenti anche attraverso le proprie squadre satellite. VR46 rappresenterà quindi il prossimo capitolo della carriera di Aldeguer, con l'obiettivo di consolidare il suo percorso in MotoGP e avvicinarlo progressivamente alla fascia alta dello schieramento. Al suo fianco è atteso l'arrivo di Nicolò Bulega, grande protagonista quest'anno nel campionato Superbike.

Ducati conferma la fiducia nel giovane spagnolo

Claudio Domenicali, amministratore delegato Ducati, ha sottolineato l'importanza di Aldeguer nella strategia futura della Casa: ''Fermín rappresenta molto bene il modo in cui Ducati guarda al futuro nelle competizioni: credere nei giovani talenti e aiutarli a crescere perché possano esprimere appieno il loro potenziale. Fin da subito abbiamo visto in Fermín un pilota pronto ad affrontare una sfida importante come la MotoGP. Ha debuttato nella categoria con Ducati e, in poco tempo, ha saputo ritagliarsi il proprio spazio, dimostrando di avere tutte le qualità per competere ai massimi livelli''.

Domenicali ha poi spiegato perché il passaggio alla VR46 sia considerato un'opportunità importante per il pilota: ''Dalla prossima stagione inizierà un nuovo capitolo con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, una squadra che lavora molto bene con i giovani e con cui condividiamo ambizione e voglia di vincere. Siamo entusiasti di continuare insieme e certi che Fermín saprà sfruttare al meglio questa nuova opportunità''. Il numero uno di Ducati ha infine rivolto un ringraziamento al team Gresini per il lavoro svolto con Aldeguer dal suo debutto in MotoGP, riconoscendo il ruolo avuto dalla squadra nella crescita del pilota spagnolo.

MotoGP: Fermin Aldeguer (Ducati)

Anche Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha evidenziato le qualità mostrate da Aldeguer nelle sue prime stagioni: ''Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente. È un pilota ancora molto giovane, ma il suo potenziale è enorme e siamo convinti che abbia ampi margini di crescita''.

Dall'Igna ha quindi indicato nella VR46 l'ambiente ideale per proseguire il percorso: ''Negli ultimi anni il team ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giovani talenti e di essere una realtà davvero competitiva nel campionato. Siamo certi che qui Fermín avrà a disposizione tutto il necessario per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi''. Con il rinnovo fino al 2028, Ducati blinda così uno dei giovani sui quali intende costruire il proprio futuro in MotoGP.

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