MotoGP, Luca Marini lascia Honda: dal 2027 correrà con Tech3 KTM

Un altro tassello del mercato piloti della MotoGP 2027 va al suo posto: Luca Marini lascerà Honda HRC al termine della stagione per passare alla Tech3 KTM, iniziando una nuova avventura proprio in coincidenza con la grande rivoluzione tecnica che porterà al debutto delle moto da 850 cc. Il 29enne italiano chiuderà così dopo tre stagioni il rapporto con la Casa giapponese, iniziato nel 2024 dopo il precedente triennio trascorso con il team VR46. Vicecampione Moto2 nel 2020 e vincitore nella classe intermedia, Marini aveva debuttato in MotoGP nel 2021, conquistando nel corso della sua esperienza nella classe regina anche il podio. Tech3 punta soprattutto sulla sua esperienza e sulle capacità di sviluppo in vista di un 2027 che rappresenterà un vero e proprio foglio bianco dal punto di vista tecnico, oltre ad aprire una nuova fase della collaborazione tra la squadra francese e KTM. “Luca è un pilota che osserviamo attentamente da tempo e siamo molto felici di accoglierlo in Tech3 dal 2027”, ha spiegato il CEO del team Guenther Steiner. “Porta con sé una grande esperienza, ma anche la mentalità e l'approccio giusti per ciò che stiamo costruendo. Il 2027 sarà un grande reset per la MotoGP, quindi avere un pilota capace di contribuire alla nostra crescita in questa nuova era sarà importante”.

New season, new rider, new chapter 🔥



You guessed it already, but we’re excited to announce that Luca Marini will be joining the orange side next year! We can’t wait to get started and see what we can achieve together. Welcome to the team, Luca! 🧡 pic.twitter.com/NlR9Tp7nuu — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 26, 2026

Tech3 punta sull'esperienza dell'italiano

Per Marini si apre dunque una nuova sfida dopo gli anni complicati ma importanti trascorsi nello sviluppo della Honda, esperienza che Tech3 considera particolarmente preziosa in una fase nella quale pilota e ingegneri dovranno costruire praticamente da zero la nuova generazione della KTM MotoGP. Steiner ha sottolineato proprio questo aspetto: “Luca sa come si lavora a questo livello, che si tratti di collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto o continuare a spingere nelle situazioni difficili. Stiamo iniziando un nuovo entusiasmante capitolo con KTM e crediamo che Luca abbia velocità, esperienza e determinazione per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”. Sulla stessa linea il team manager Nicolas Goyon: “Ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli e la sua esperienza in MotoGP sarà estremamente preziosa. Comprende molto bene ciò che viene richiesto sia al pilota sia dal punto di vista tecnico e siamo convinti che sarà una parte importante della nostra crescita con KTM”. L'annuncio chiarisce così un altro dei sedili ancora liberi sulla griglia 2027, mentre resta da conoscere il nome del futuro compagno di squadra di Marini in Tech3

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