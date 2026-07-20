Misano si tinge d'arancione: torna la KTM Orange Parade 2026

La KTM Orange Parade 2026 promette una giornata speciale per clienti e appassionati del marchio austriaco

Venerdì 11 settembre, durante il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, si terrà la terza edizione del KTM Orange Parade. Si tratta di un evento con cui la casa austriaca vuole celebrare la passione READY TO RACE. Sono attesi clienti e appassionati da tutta Europa.

In questa giornata oltre 500 motociclisti potranno entrare in pista con la propria KTM e percorrere due giri del circuito di Misano che, poche ore più tardi, vedrà protagonisti i più grandi campioni del Motomondiale. A rendere ancora più unica la terza edizione del KTM Orange Parade, la presenza dei piloti MotoGP del Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta e Brad Binder, insieme ai piloti del Red Bull KTM Tech3 Team, Enea Bastianini e Maverick Viñales.

KTM Orange Parade

I piloti sfileranno insieme a tutti i partecipanti di questo evento dedicato al mondo KTM.

Come si fa a partecipare?

Questa festa non sarà limitata al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Infatti, si sposterà poi nel cuore della Riviera Romagnola, dove Red Bull, partner dell'evento e title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, darà vita alla Riders Night, un esclusivo party all'insegna della musica, del divertimento.

Come si più partecipare al KTM Orange Parade 2026? Innanzitutto bisogna possedere una moto KTM in regola con il Codice della Strada. Successivamente bisognerà registrarsi sul sito dedicato (cliccate qui). L'iscrizione prevede il pagamento di una quota di 30 euro più eventuali altri 30 euro per il passeggero.

KTM Orange Parade

Cosa comprende la quota di iscrizione?

Fan Package esclusivo con gadget KTM e dei partner dell'evento;

Voucher da utilizzare per una sessione di Power Shopping presso il proprio Concessionario KTM di riferimento;

Accesso alla parata sul Misano World Circuit;

Accesso all'esclusiva festa ufficiale Red Bull con free drink incluso;

Parcheggio gratuito nei pressi del circuito per tutta la giornata di venerdì 11 settembre;

Parcheggio gratuito a Rimini nell'area della Red Bull Riders Night.

VEDI ANCHE

Tags