Nuova KTM 790 Adventure: cambia tutto (sì, anche il serbatoio)!

La KTM 790 Adventure di nuova generazione è pronta al debutto. Le foto spia ci dicono come potrebbe cambiare e le novità non sono certo poche

Dopo il restyling della naked 790 Duke, che vi ho raccontato sulle nostre pagine non molto tempo fa, tocca ora alla sorella da viaggio: la 790 Adventure. La conferma arriva dalle foto spia pubblicate dai colleghi austriaci di Motorrad Magazin, che ritraggono un modello pronto ad un salto generazionale più che a un banale restyling. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola.

Un modello discusso, ma di successo

La 790 Adventure nel 2019, anno del suo debutto, fece discutere. Le sue caratteristiche tecniche erano senza dubbio interessanti, ma a destare scalpore fu la scelta di KTM di adottare dei serbatoi discendenti che offrivano capieza record e innegabili vantaggi in termini di maneggevolezza, a prescindere dal terreno presente sotto le ruote. Certo, questo elemento tecnico - specialmente sulla prima generazione, pre-restyling - non aiutò certo a rendere la moto facile da digerire sotto l'aspetto estetico.

Uan è meglio che due? Siamo sicuri?

KTM 790 Adventure, il prototipo visto di lato

Proprio su questo fronte arriva una delle novità più evidenti a occhio nudo: il serbatoio sdoppiato della discordia sembrerebbe pronto al pensionamento, in favore di una soluzione più convenzionale. Guardando le immagini sembrerebbe che per la 790 si sia optato per un posizionamento più da globetrotter, meno adventure puro e più stradale. Il nuovo serbatoio ha profondi incavi che danno protezione alle ginocchia, ma ha anche una sagoma ingombrate che difficilmente sarà migliore dal punto di vista ergonomico rispetto a quello attualmente in uso. Per non parlare poi dei volumi e della ditribuzione del peso, che ovviamente sarà più in alto. Ma le novità non si fermano qui.

Nuovo volto

Spostando l'attenzione sulla vista frontale si nota un nuovo faro, con elementi tridimensionali su una superficie più ridotta, e una mascherina dal taglio verticale che richiama, non troppo velatamente, la moto ufficiale KTM della Dakar. Un'impostazione che, secondo quanto emerso, verrà condivisa anche dalla 990 Adventure di taglia superiore. A differenziare le due sorelle resterà però la base tecnica: per la 790, telaio, ciclistica e propulsore bicilindrico LC8c, da 799 cc per 95 CV e 87 Nm di coppia, sembrano ereditati dal modello attuale senza stravolgimenti, così come lo scarico, che rimane più alto e voluminoso rispetto a quello previsto sulla 990.

Il codone appare più snello, con minori rivestimenti in plastica, mentre l'intera carena anteriore guadagna una forma più omogenea. Rispetto alla 990 Adventure — il cui avantreno, a giudicare dai muletti già circolati, monta componenti WP con maggiore escursione — la 790 sembra orientata a privilegiare l'accessibilità di guida con le WP Apex regolabili facilmente su 5 step come già introdotto sulla stradale 790 Duke. Proprio come sulla naked, anche sulla adventure debutteranno i freni WP, promossi dal sottoscritto in occasione della prima presa di contatto con la sorella stradale. Anche la strumentazione racconta una storia di continuità più che di rivoluzione: se sui prototipi della 990 è stato notato il grande display verticale della 1390 Super Adventure, sul muletto della 790 rimane il TFT da 5 pollici già in uso sugli attuali modelli 790 e 890.

Data d'arrivo

Sui tempi di presentazione non ci sono ancora certezze, anche se il livello di rifinitura del prototipo suggerisce una fase di sviluppo ormai avanzata. Difficile aspettarsi un debutto entro l'anno: seguendo le tempistiche con cui KTM ha svelato di recente le sue novità, a ridosso dell'inizio della stagione, uno scenario più probabile porta dritti alla primavera 2027, magari con un cameo all'edizione 2026 di EICMA.

Foto: Motorrad Magazin

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