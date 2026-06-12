KTM EXC ed EXC-F 2027: le novità della gamma enduro

KTM è un punto di riferimento costante quando si parla di fuoristrada. Per la gamma KTM EXC ed EXC-F 2027, la casa di Mattighofen propone un totale di sette modelli, sviluppati per adattarsi alle capacità di ogni pilota e alle diverse specialità dell'enduro.
La gamma spazia dalle leggere motorizzazioni a due tempi fino alle importanti cubature dei quattro tempi, mantenendo come obiettivo comune la precisione di guida e una gestione ottimale della potenza anche nei passaggi più critici.
I motori a due tempi: la tecnologia TBI
Se preferisci la leggerezza e la risposta tipica della miscela, la scelta si divide tra la KTM 125 XC-W, la 250 XC-W e la 300 EXC.
La novità tecnica centrale di questi modelli è l'adozione del sistema di alimentazione Throttle Body Injection (TBI), ossia un sistema di iniezione elettronica introdotto per i motori a due tempi (2T) da competizione.
Sostituisce il vecchio carburatore e la precedente generazione di iniezione (TPI), nebulizzando il carburante direttamente nel corpo farfallato anziché nei condotti di travaso.
Secondo KTM, questo sistema assicura un flusso di carburante sempre regolare e una risposta immediata del comando del gas. Il vantaggio pratico è un'erogazione lineare, pensata per aiutarti sia quando devi gestire la trazione nei tratti tecnici a bassa velocità, sia quando spingi a fondo nelle prove speciali più rapide.
I motori a quattro tempi: efficacia e grandi cubature
Passando ai modelli a quattro tempi, la gamma offre risposte mirate a seconda della tua esperienza e delle tue preferenze di guida:
KTM 250 EXC-F si propone come la soluzione ideale se desideri iniziare a frequentare i campi di gara, rivelandosi comunque una moto decisamente rapida in termini assoluti.
KTM 350 EXC-F rappresenta il classico compromesso ideale della casa, che unisce la maneggevolezza di una piccola cilindrata a una dose extra di potenza.
KTM 450 EXC-F e KTM 500 EXC-F si collocano al vertice dell'offerta per chi non vuole scendere a compromessi in fatto di prestazioni e cerca una spinta costante e affidabile.
Ciclistica e componentistica: la dotazione di serie
Tutti i sette modelli condividono una piattaforma tecnica comune, sviluppata per resistere alle sollecitazioni dell'enduro moderno. La struttura principale si basa su un telaio in acciaio con tubi idroformati e tagliati al laser, uniti tramite saldatura robotizzata per ottenere livelli di rigidità specifici per il fuoristrada.
Il resto della ciclistica e della dotazione prevede:
Telaietto posteriore e forcellone realizzati in alluminio.
Comparto sospensioni WP, composto da una forcella XACT da 48 mm a cartuccia chiusa e da un monoammortizzatore XPLOR PDS.
Piastre della forcella in alluminio forgiato.
Manubrio Neken equipaggiato con pratiche manopole ODI di tipo ''lock-on''.
Alimentazione gestita da un corpo farfallato Keihin e controllo elettronico affidato alla Offroad Control Unit (OCU).
Impianto frenante e comando idraulico della frizione forniti da Brembo.
Cerchi ad alta resistenza marchiati GIANT.
Gruppo ottico anteriore con tecnologia a LED e sovrastrutture dotate di grafiche stampate in-mold per limitare i danni da usura e impatti.
Disponibilità, prezzi e garanzia
La nuova gamma da enduro sarà disponibile presso la rete di concessionarie ufficiali a partire dal mese di luglio 2026. Acquistando uno dei modelli, avrai accesso alla Garanzia Premium del Costruttore KTM della durata di un anno.
Rimane inoltre a disposizione il catalogo di accessori PowerParts per personalizzare la moto e la linea di abbigliamento tecnico PowerWear. Di seguito trovi il dettaglio dei prezzi di listino al pubblico.
|Modello
|Prezzo di listino
|KTM 125 XC-W
|10.290 €
|KTM 250 XC-W
|10.890 €
|KTM 300 EXC
|11.990 €
|KTM 250 EXC-F
|12.150 €
|KTM 350 EXC-F
|12.390 €
|KTM 450 EXC-F
|12.650 €
|KTM 500 EXC-F
|12.850 €
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.