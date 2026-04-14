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KTM si prepara a lanciare la gamma 350 in India. Le 390 che fine faranno?

Avatar di Filippo Vendrame, il 14/04/26

5 minuti fa - Moto più economiche ma con caratteristiche simili alle versioni superiori

In arrivo la gamma 350 per rendere le moto più accessibili in India, mentre le 390 restano per chi cerca prestazioni più elevate

KTM si starebbe preparando a lanciare una nuova gamma di modelli da 350 in India. Il debutto sarebbe atteso nel corso di questo mese di aprile. Che succederà agli attuali modelli 390? A quanto pare non scompariranno. La nuova gamma andrà a coesistere con quella attuale. Stando a quanto risulta, l'idea sarebbe quella di proporre sul mercato un'alternativa più economica alle 390, che montano un motore da 399 cc e sono quindi più costose.

Una gamma più accessibile

In India, il prezzo della KTM 390 Duke è già aumentato e presto potrebbe toccare ad altri modelli della gamma 390 dell'azienda austriaca. Rincari dovuti essenzialmente all'introduzione dell'imposta sui beni e servizi in India. Insomma, la struttura fiscale starebbe penalizzando questa gamma di moto. Serve quindi una soluzione che viene vista nella nuova gamma 350. I clienti potranno quindi contare su di un miglior rapporto qualità-prezzo, beneficiando al contempo di modelli che condividono gran parte del DNA con le sorelle maggiori. Insomma, stesso look e stessa dinamica di guida, il tutto però a un prezzo più accessibile.

KTM Duke 990. Linee controverse, sempre originali

La volontà di non eliminare la gamma 390 è comunque una mossa interessante. Le nuove 350 sono quindi il nuovo punto di ingresso della gamma KTM in India, con la gamma 390 che rappresenta ancora l'esperienza KTM completa: più potenza, più tecnologia e più prestazioni. Sarà interessante capire nel tempo come evolverà la situazione e cioè quali saranno le reazioni del mercato. Lo capiremo presto dato che il debutto della nuova gamma KTM  350 sembra essere imminente.

I nuovi modelli 350 sono ovviamente progettati pensando innanzitutto all'India. Un mercato ad alto volume, sensibile al prezzo e fortemente influenzato dalle normative fiscali. Negli altri mercati, come in quello europeo, KTM continuerà a offrire la gamma 390 e non sembra esserci spazio per la 350.

Fonte: VisorDown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026
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