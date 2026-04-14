KTM si prepara a lanciare la gamma 350 in India. Le 390 che fine faranno?

KTM si starebbe preparando a lanciare una nuova gamma di modelli da 350 in India. Il debutto sarebbe atteso nel corso di questo mese di aprile. Che succederà agli attuali modelli 390? A quanto pare non scompariranno. La nuova gamma andrà a coesistere con quella attuale. Stando a quanto risulta, l'idea sarebbe quella di proporre sul mercato un'alternativa più economica alle 390, che montano un motore da 399 cc e sono quindi più costose.

Una gamma più accessibile

In India, il prezzo della KTM 390 Duke è già aumentato e presto potrebbe toccare ad altri modelli della gamma 390 dell'azienda austriaca. Rincari dovuti essenzialmente all'introduzione dell'imposta sui beni e servizi in India. Insomma, la struttura fiscale starebbe penalizzando questa gamma di moto. Serve quindi una soluzione che viene vista nella nuova gamma 350. I clienti potranno quindi contare su di un miglior rapporto qualità-prezzo, beneficiando al contempo di modelli che condividono gran parte del DNA con le sorelle maggiori. Insomma, stesso look e stessa dinamica di guida, il tutto però a un prezzo più accessibile.

KTM Duke 990. Linee controverse, sempre originali

La volontà di non eliminare la gamma 390 è comunque una mossa interessante. Le nuove 350 sono quindi il nuovo punto di ingresso della gamma KTM in India, con la gamma 390 che rappresenta ancora l'esperienza KTM completa: più potenza, più tecnologia e più prestazioni. Sarà interessante capire nel tempo come evolverà la situazione e cioè quali saranno le reazioni del mercato. Lo capiremo presto dato che il debutto della nuova gamma KTM 350 sembra essere imminente.

I nuovi modelli 350 sono ovviamente progettati pensando innanzitutto all'India. Un mercato ad alto volume, sensibile al prezzo e fortemente influenzato dalle normative fiscali. Negli altri mercati, come in quello europeo, KTM continuerà a offrire la gamma 390 e non sembra esserci spazio per la 350.

Fonte: VisorDown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/04/2026