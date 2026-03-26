Nuova KTM 890 Adventure R Rally 2026: prezzo e caratteristiche

Se sei uno di quelli che quando vede un sentiero non si domanda ''dove porterà'', ma ''quanto posso darci dentro''? Dai cancelli di Mattighofen sta per uscire una nuova moto fatta apposta per te.

Quelli di KTM hanno infatti deciso di saccheggiare il nuovo il reparto corse per rimettere in strada (si fa per dire) la KTM 890 Adventure R Rally 2026. Un nome lungo come una tappa della Dakar per una moto che, diciamocelo, della ''media'' ha solo la cilindrata. Il resto è roba da professionisti.

KTM 890 Adventure R Rally 2026

Solo per 700 fortunati (e veloci)

Partiamo dai numeri, quelli che fanno male: 700 esemplari in tutto il mondo. Fine. Se la vuoi, devi essere più rapido di un cambio marcia col Quickshifter, perché spariranno in un amen.

Il prezzo? Servono 22.780 euro per portarsela in garage. Tanti? Pochi? Se consideri cosa c’è sotto le plastiche bicolore, capisci che qui non si scherza affatto.

La KTM 890 Adventure R Rally 2026 nasce per l'enduro ''vero''

Sospensioni davvero da rally

Il cuore del pacchetto non è solo il motore, ma quello che c'è tra te e le pietre. Se la versione ''R'' standard è già una discreta bestia da offroad, la Rally è il livello successivo.

Qui trovi le sospensioni WP Xplor Pro Components, praticamente le cugine strette di quelle che usano i piloti ufficiali nel deserto. Parliamo di 270 mm di escursione garantiti dalla forcella a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve e da un mono ammortizzatore completamente regolabile.

Tradotto per noi comuni mortali: puoi spingere dove gli altri chiudono il gas, con un feeling che ti fa sentire Edgar Canet anche se stai solo andando a fare il giro del lago.

Edgar Canet in sella alla KTM 890 Adventure R Rally 2026

Il ruggito del bicilindrico

Abbracciato dal serbatoio discendente (che è protetto dal carbonio, perché il fango è bello ma le ammaccature no) batte il solito, grintoso bicilindrico LC8c da 889 cc. I numeri sono quelli che conosciamo, ma che non stancano mai: 106 CV e 100 Nm di coppia.

Però, c’è un però. Di serie trovi lo scarico Akrapovič in titanio, quello ''Slip-on Line'' che non solo alleggerisce la linea, ma regala una voce roca e cattiva che graffia come la ghiaia sugli occhiali da offroad.

KTM 890 Adventure R Rally 2026, 3/4 anteriore

Elettronica: c’è tutto (e di più)

KTM non ha risparmiato sui chip. C'è il Tech Pack di serie, che significa avere tutto lo scibile tecnologico di Mattighofen: modalità Rally, Quickshifter+ per cambiare senza toccare la frizione, Cruise Control (per quando il trasferimento è lungo e noioso) e la regolazione della coppia in fase di rilascio.

Il tutto gestito tramite un display TFT da 5” che ti fa anche da navigatore, così non hai scuse se ti perdi nel nulla.

KTM 890 Adventure R Rally 2026, vista laterale

In pillole: cosa ti porti a casa?

Sospensioni WP PRO: 270 mm di pura ignoranza tecnica.

Cerchi Heavy-Duty: perché se prendi una duna a 100 all’ora, non vuoi che diventino quadrati.

Pedane Factory: più larghe, più grip, più controllo.

Look da gara: nuova livrea Rally che urla ''Ready to Race'' da ogni angolazione.

Insomma, la KTM 890 Adventure R Rally 2026 è la moto per chi non vuole compromessi. È costosa? Sì. È esagerata? Probabilmente.

Ma è anche la Travel Enduro più vicina a una moto ufficiale che tu possa comprare oggi in concessionaria. Arriverà ad aprile 2026 e se hai il manico (e il portafoglio) giusto, non dovresti proprio fartela scappare. Io non lo farei.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026