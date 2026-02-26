KTM 990 RC R Track 2026: più leggera, più estrema. Solo per la pista

La 990 RC R Track 2026 è l'ultima arrivata in casa KTM, evoluzione della 990 RC R. Una moto pensata solo per la pista – non è omologata per la circolazione stradale – che rinuncia a tutti i fronzoli e alza ulteriormente l'asticella quanto a prestazioni, a tutto tondo. Scopriamo la nuova 990 RC R Track 2026.

KTM 990 RC R Track 2026: novità

La 990 RC R Track 2026 dice addio a tutti i fronzoli: niente specchietti, luci o indicatori di direzione, cavalletto laterale. In compenso arrivano carene in plastica iniettata, ideale per l’applicazione di grafiche personalizzate, un cupolino più alto di 2,5 cm, protezione della leva freno, corona in alluminio, tappo serbatoio a sgancio rapido, fanale posteriore per la guida sul bagnato, nottolini da avvitare sul forcellone e cavalletto posteriore. La sella, con una forma più piatta, è più alta di 12 mm rispetto alla 990 RC R (ora a 857 mm). I comandi al manubrio sono stati semplificati per l'uso in pista, l'impianto elettrico ridimensionato: ci sono 3 riding mode Track e sono personalizzabili risposta dell’acceleratore, controllo di trazione, livello di slittamento della ruota posteriore, anti-wheeling, launch control e freno motore. Non poteva mancare limitatore per la pit lane e Quickshifter+. Tutte le info, tempi compresi, sono visualizzabili sul display TFT a colori da 4,2''.

Motore

Il bicilindrico parallelo DOHC LC8c da 947 cc della 990 RC R Track è lo stesso della versione stradale sulla carta, ma arriva a 135 CV a 10.000 giri/min e 105 Nm a 7.000 giri/min (+5 CV e + 2 Nm, rispettivamente 500 e 250 giri più in alto). Il sistema di scarico Akrapovič Evolution Line in acciaio inossidabile – peso di soli 3 kg – produce un ruggito che si attesta a 98,2 dB. Il cambio a sei rapporti è stato pensato esclusivamente per la pista, con prima più lunga e sesta più corta.

Ciclistica

La 990 RC R Track si affida al solito telaio in acciaio al cromo-molibdeno con il motore come elemento stressato, a cambiare è il setting delle sospensioni WP Apex, affinate dopo numerosi test nelle piste europee (hanno corsa inferiore, 130 mm). L'impianto frenante Brembo, tranne per l'assenza dell'ABS, sembra mantenersi tale e quale a quello della 990 RC R, con dischi da 320 mm e pinze HyPure. I cerchi da 17'' in alluminio pressofuso – dovrebbero essere gli stessi della 990 ''standard'' – montano Michelin Power Slick 120/70 e 190/55. Tutte le modifiche a sovrastrutture, impianto elettrico e scarico, portano la RC 990 RC R Track a un peso col peso di 181 kg col pieno da 15,7 litri (-14 kg rispetto alla 990 RC R).

Ergonomia

Da brava moto da pista la 990 RC R Track si aggiorna anche a livello di ergonomia, con semimanubri in alluminio nero lavorato completamente ridisegnati, posizionati 10 mm più in basso sulla piastra di sterzo e inclinati di 3 gradi verso il basso. Le leve regolabili (+ 6 gradi) sono abbinate a pedane rialzate di 25 mm e offrono regolazioni aggiuntive tramite 6 diverse posizioni, mentre il cambio può essere configurato in modalità rovesciata con una semplice modifica del punto di fissaggio della leva.

KTM 990 RC R Track 2026: data arrivo e prezzo

Nuova RC 990 RC R Track 2026 arriverà nei concessionari KTM da aprile 2026 al prezzo di 18.490 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/02/2026