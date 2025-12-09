KTM: in arrivo la RC 490, svelati in Cina i dati tecnici e le immagini

La nuova sportiva di piccola cilindrata KTM ha tanto in comune con la cinese SR-R di CFMoto. Ecco le prime immagini e i dati tecnici

Non molto tempo fa vi abbiamo anticipato il prossimo arrivo sul mercato della sportiva A2 di KTM, erede della 390 RC che ho guidato in occasione del debutto qualche annetto fa. La moto immortalata nei classici scatti rubati sembrava molto prossima al debutto, con giusto qualche ultima ''limatina'' da effettuare. Ultimi aggiustamenti che nel frattempo sono stati portati a termine e modello che è stato portato in omologazione in Cina, proprio da lì arrivano le prime indiscrezioni (e uino scatto rubato) di quella che sarà la nuova KTM RC 490 .

Nuova KTM RC 490 2026: le caratteristiche tecniche

La moto pizzicata in Cina, lì si chiamerà RC 450

Del passaggio al bicilindrico parallelo si vociferava già da tempo, motore che viene prodotto da CFMOTO - partner strategico di KTM anche dopol'acquisizione totale del marchio austriaco da parte di Bajaj - con fasartura a 270° per ricordare sound e comportamento di un bicilindrico a V. Stando a quanto riportato nei moduli per ottenere l'omologazione, il propulsore della KTM (che in Cina si chiamerà RC450, da noi più probabile RC490) sarà in grado di offrire alla ''manetta'' 56 CV, contro i 51 della 450SR-R con cui condivide il motore. Va detto però, che è molto probabile la sola commercializzazione in Europa della versione depotenziata a 48 CV di potenza massima, per consentire la guida già con patente A2.

Peso, ciclistica ed ergonomia differenti

La RC 490 non sarà semplicemente una versione ''rivestita'' della 450SR-R (qui la prova di Michele), i tecnici di KTM hanno optato per una posizione di guida più sportiva, con i semi manubri montato sotto la piastra di sterzo superiore e pedane guidatore rialzate, ma anche per le sospensioni WP - un must per il marchio austriaco - in luogo delle KYB usate dalla cinese e un differente ammortizzatore di sterzo. Piccole differenze che portano a un peso inferiore di 3 kg, 168 kg contro 171 kg. In comune sui due modelli il telaio a traliccio, il forcellone monobraccio e anche altre componentistiche minori come gli specchietti con le frecce integrate. Indiscutibilmente KTM, invece, il design, con la piccola 490 RC che simula le linee tese e spigolose della sorella maggiore 990 RC-R, con tanto di ali aerodinamiche.

Rivali, prezzo e data d'arrivo

La piccola sportiva di casa, probabilmente affiancata come da tradizione da una versione da 125 cc, arriverà verosimilmente nel corso del 2026. Il prezzo è ancora un mistero, KTM sta riposizionando tutta la sua gamma leggermente verso il basso per attirare nuovi cliente, dunque non è impossibile vedere proposta la nuova sportiva per patente A2 ad un prezzo confermato se non inferiore ai 7.330 euro della RC 390 attualmente in commercio. Le rivali? Le abbiamo elencate qui, con la Aprilia RS 457 nel mirino

