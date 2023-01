Pedrosa sarà al via del GP Spagna con KTM

A margine della presentazione della KTM Factory Racing 2023, è arrivata una notizia che farà sicuramente felici gli appassionati di MotoGP. Dani Pedrosa, tre volte iridato nelle classi 125 e 250 tra il 2003 e il 2005, sarà al via del prossimo GP Spagna, in programma sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera dal 28 al 30 aprile. Anche quest'anno il 37enne proseguirà nel suo ruolo di collaudatore per la casa austriaca e, grazie a una wildcard, avrà l'occasione di bissare l'esperienza vissuta in sella alla RC16 al GP Stiria 2021.

OTTIMA OCCASIONE A dare la notizia è stato il team manager Francesco Guidotti: ''Ho avuto conferma pochi minuti fa che Dani avrà una wildcard a Jerez, ciò significa quanto lui sia importante per noi. Il contributo che può darci è alto''. Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, ha sottolineato come l'occasione di schierare Pedrosa in gara porti notevoli vantaggi: ''Pedrosa è un ragazzo forte con una mentalità forte, quindi non puoi costringerlo a fare la wildcard. Quindi abbiamo sviluppato la moto insieme e abbiamo sempre detto che se avesse voluto partecipare tramite wildcard noi saremmo stati felici. Ovviamente siamo più che contenti perché hai quantità limitate di pneumatici da utilizzare per i test, la pista è diversa, hai gomme diverse, quindi il test perfetto è ovviamente una gara. Se riesci a combinare la gara, Dani e il nostro team di test insieme agli altri ragazzi e lavori su parti di sviluppo futuro, è super buono e super importante, quindi sono entusiasta che sia pronto a gareggiare. Leggendo tra le righe, non sfrutterebbe una wildcard se pensasse che la moto non è competitiva, quindi spero che ci dia il segnale giusto per questo''.

FOLGER AI TEST Oltre ai piloti titolari Brad Binder e Jack Miller e al collaudatore Dani Pedrosa, la KTM mantiene nell'organico anche Jonas Folger. Il tedesco prenderà parte allo shakedown test in programma a Sepang, come ha confermato Guidotti: ''Stiamo cercando di preparare anche Jonas Folger, pure lui sarà a Sepang per lo shakedown e sappiamo che in qualche modo possiamo contare sia su Dani sia, nel caso lo volesse, su Jonas''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/01/2023