KTM: tagli al personale, riduzione della gamma. Ecco il piano di efficientamento

Bajaj Mobility AG – ex PIERER Mobility AG – ha reso noto in un comunicato quello che sarà l'imminente futuro KTM. Dopo il processo di acquisizione del marchio austriaco da parte di Bajaj si ipotizzava un piano di efficientamento, ora annunciato in maniera ufficiale.

KTM: nel 2026 licenziamenti e ridimensionamento della gamma

KTM 1390 Super Duke 2026, in arrivo due nuove versioni (ancora) più performanti

Non sono buone notizie quelle che arrivano da Mattighofen, in Austria, sede di KTM. Il comunicato, infatti, si apre così: ''Nell'ambito di un programma di efficientamento, KTM AG sta implementando misure difficili ma necessarie per proseguire con successo il nuovo inizio del 2025, dopo l'insolvenza di KTM AG alla fine del 2024''. Per rilanciare KTM, Bajaj Mobility AG intende ridurre i costi fissi, semplificare le strutture, focalizzando il portafoglio prodotti e progetti e ottimizzando la rete internazionale di sedi e dirigenti. Il primo passo, si legge nel comunicato, è quello di una ''Riduzione di circa 500 dipendenti, prevalentemente impiegati e quadri intermedi''. Una scelta non facile ma necessaria, come ha ammesso lo stesso CEO, Gottfried Neumeister: ''Questa riduzione di posizioni è una decisione difficile ma necessaria per ridurre i costi, snellire le strutture e quindi porre l'azienda su una base stabile a lungo termine. Stiamo riducendo la complessità in tutti i settori, ad esempio nella nostra gamma di modelli, nell'IT e anche nell'organizzazione dei nostri reparti, in particolare eliminando un livello di gestione''. Tutto questo col focus sui marchi moto, KTM, GasGas e Husqvarna.

KTM: prosegue un efficientamento iniziato nel 2025

Quello portato avanti da Bajaj Mobility AG altro non è che un piano, necessario, iniziato già nel 2025: prima con la cessione, da parte di KTM, di Felt Bicycles, nel mondo moto, invece, attraverso la cessazione della distribuzione di Cfmoto e la vendita di MV Agusta e X-Bow. Ma i piani di qui in avanti sono chiari: ''Un team centrale più piccolo in futuro e costi strutturali significativamente inferiori''. Un percorso difficile ma necessario quello di KTM, che passa attraverso la riduzione/semplificazione per puntare al rilancio. Bajaj Mobility AG conta sulle spalle larghe di Bajaj Auto International Holdings BV per affermare il futuro della Casa austriaca: dita incrociate e un grande in bocca al lupo a tutti gli uomini di Mattighofen.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/01/2026