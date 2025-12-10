KTM 1390 Super Duke RR 2026: la nuova bestia è in rampa di lancio

La KTM 1390 Super Duke RR 2026 è annunciata nei documenti di omologazione: peso ridotto, tanto carbonio e i "soliti" 190 CV

La burrasca di KTM sembra ormai alle spalle e la nuova 1390 Super Duke RR sembra confermarlo. Dopo le foto spia della 990 Adventure e i dati trapelati di una 490 RC, ora si parla anche della maxi naked arancione più folle di tutte. Il nuovo modello, infatti, è stato avvistato tra le scartoffie...

KTM 1390 Super Duke RR 2026: novità, motore, peso

KTM 1290 Super Duke RR 2023: vista laterale

La nuova 1390 Super Duke RR 2026 – sì, i documenti dicono che arriverà quest'anno – altro non è che la versione più affilata della hyper naked made in Mattighofen. Stando a quanto affermato dai colleghi di Cycle World la nuova 1390 schiererà i ''soliti'' 190 CV e 145 Nm della 1390 Super Duke R EVO 2026 ma con un peso di 204 kg in ordine di marcia, vale a dire circa 8 kg inferiore a quello della cugina. L'effetto ''cura dimagrante'' lo si deve con grande probabilità a terminale Akrapovič, carbonio qua e là – telaietto posteriore incluso – batteria agli ioni di litio e ruote forgiate. Al pari di questi raffinati componenti, è attesa una ciclistica rigorosamente ''tradizionale'', come sulla RR del 2023, con le sospensioni meccaniche WP Components Apex Pro. Mancano le immagini ma questa 1390 Super Duke RR 2026 sembra già di vederla... speriamo non tardi ad arrivare!

10/12/2025