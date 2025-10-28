Jorge Martin salta anche il GP Portogallo: a rischio il finale di Valencia

Prosegue il calvario di Jorge Martin: Aprilia Racing ha ufficializzato che il campione del mondo 2024 non prenderà parte al Gran Premio del Portogallo in programma dal 7 al 9 novembre prossimi, proseguendo il recupero dopo la frattura della clavicola destra riportata in Giappone. Il pilota spagnolo si è fermato dopo la caduta di Motegi e non ha partecipato alle gare successive in Indonesia, Australia e Malesia. Con la sua assenza confermata anche per l'appuntamento di Portimao, resta ora da capire se potrà tornare per il finale di Valencia, in programma dal 14 al 16 novembre, e soprattutto per la consueta sessione di test 2026 che si terrà subito dopo l'appuntamento di chiusura della stagione.

Un anno segnato dagli infortuni

Approdato in Aprilia dopo la conquista del titolo 2024, Martín ha vissuto una stagione 2025 segnata da numerosi stop per infortunio, tanto da aver preso parte ad appena sette weekend di gara. Ancor prima dell'avvio del campionato, durante i test invernali in Malesia, aveva riportato fratture alla mano destra e al piede sinistro. Successivamente, al GP Qatar, ha subìto 11 fratture alle costole del lato destro e una lieve infiammazione pleurica a seguito di pneumotorace.

MotoGP 2025, GP Qatar: Martin e Di Giannantonio

Infine, nella sprint del GP Giappone a Motegi, è rimasto coinvolto in un incidente al primo giro che ha causato una complessa frattura della clavicola destra, operata con l'inserimento di una placca e di alcune viti, e che lo ha escluso dal restante weekend di gara. Alla luce di questa serie di gravi infortuni, l’équipe medica e il team stanno valutando con attenzione il suo rientro e non è ancora stata fissata una data precisa per il suo ritorno in pista.

Complice l'elevato numero di gare saltate, Martin occupa solo la ventunesima posizione nella classifica del Mondiale MotoGP 2025, con appena 34 punti conquistati: un bilancio molto lontano da quelle che erano le aspettative dopo il suo passaggio dalla Ducati Pramac all'Aprilia, ufficializzato lo scorso anno dopo che la casa di Borgo Panigale gli aveva preferito Marc Marquez.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/10/2025