Alpinestars presenta casco e stivali "replica" Jorge Martin

Alpinestars presenta casco e stivali Flyte Supertech R10 e Supertech R: un'edizione limitata dedicata al Campione MotoGP 2024 Jorge Martin

Alpinestars ha realizzato casco e stivali ispirati a quelli di Jorge Martin (che salta anche il GP del Portogallo). Due prodotti top di gamma in edizione limitata: scopriamo caratteristiche e prezzi del casco Flyte Supertech R10 e degli stivali Vented Flyte Supertech R.

Alpinestars: casco Flyte Supertech R10, caratteristiche e prezzo

Jorge Martin con Alpinestars Flyte Supertech R10

Il casco Flyte Supertech R10 mantiene inalterate le caratteristiche tecniche del casco top di gamma Alpinestars, con calotta in carbonio, calotta interna in EPS a diverse intensità, 2 visiere, doppio set di alette (strada e pista) e sistema con 11 porte di ventilazione. Trattandosi di un casco omologato non solo ECE 22.06, DOT e anche FIM – quindi idoneo alle competizioni secondo gli standard della Federazione – è predisposto anche per i tear-off. Il nuovo Alpinestars Flyte Supertech R 10 è già in vendita, in taglie dalla XS alla XXL, al prezzo di 1.349,95 euro.

Alpinestars: stivali Vented Flyte Supertech R, caratteristiche e prezzo

Jorge Martin con Alpinestars Flyte Supertech R10 e Vented Flyte Supertech R

Anche gli stivali Vented Flyte Supertech R mantegono le caratteristiche da top di gamma. Dalla nuova piastra di rinforzo per il cambio in TPU, passando per la nuova saponetta sostituibile per la tibia, fino al nuovo design della saponetta sostituibile per il tallone offre maggiori prestazioni di scivolamento e protezione in caso di incidente. Gli stivali Alpinestars Vented Flyte Supertech R sono disponibili nelle misure dal 37 al 46 con un prezzo di 649,95 euro. Per maggiori informazioni su casco e stivali potete visitare il sito di Alpinestars, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/10/2025