Aprilia a Valencia con (forse) un Martin in più: "Importante fare chilometri"

Dopo essersi assicurata il secondo posto nel Campionato Costruttori, Aprilia Racing si prepara all’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025 sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, forte di una stagione che resterà negli annali della Casa di Noale. Il team ha infatti festeggiato a Portimão la sua annata più vincente di sempre, grazie al successo di Marco Bezzecchi, autore di una prestazione dominante che ha completato il weekend con pole position, podio nella Sprint e vittoria nella gara lunga. In Spagna ci sarà anche Jorge Martin che proverà il rientro dopo l'ennesimo infortunio di questa stagione alquanto complicata.

Il Circuito Ricardo Tormo, dedicato al primo valenciano campione del mondo nella classe 50cc, è un tracciato tecnico di 4 chilometri, da percorrere in senso antiorario, con cinque curve a destra, nove a sinistra e un rettilineo di 876 metri. Lo scorso anno, la MotoGP fu costretta a spostarsi a Barcellona dopo la devastante alluvione che colpì la zona nelle settimane precedenti. La gara venne rinominata ''GP della Solidarietà'' e le varie iniziative permisero di raccogliere 1,6 milioni di euro da donare alla comunità valenciana colpita da questo evento meteo estremo.

Bezzecchi: ''Vogliamo continuare su questa linea''

Bezzecchi arriva a Valencia con l’obiettivo di difendere il terzo posto nella classifica piloti, coronando un primo anno con Aprilia all’insegna della crescita e della competitività. Il pilota italiano ha dimostrato costanza e velocità su ogni tipo di tracciato, contribuendo in modo determinante al salto di qualità della squadra.

Il riminese ha dichiarato: ''Sono molto contento di andare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un bel weekend per finire bene questa stagione. Inoltre, è da più di un anno che non andiamo a Valencia, quindi sarà bello tornare lì. Cercheremo di fare un buon lavoro e di continuare su questa linea''.

Martin: ''Voglio essere pronto per il 2026''

Jorge Martín, invece, affronterà il weekend valenciano dopo un lungo stop forzato. Assente dal Gran Premio del Giappone per la frattura scomposta alla clavicola destra rimediata nella Sprint di Motegi, il pilota spagnolo sarà sottoposto a una visita di controllo per ottenere l’idoneità medica a tornare in pista. La sua stagione è stata segnata da diversi infortuni — nei test di Sepang, durante un allenamento, nella gara del Qatar e nella Sprint giapponese — ma il suo rientro rappresenta un segnale importante in vista della prossima stagione.

Lo spagnolo ha spiegato i suoi obiettivi per questo ultimo weekend della stagione 2025: ''Non vedo l'ora di tornare con il team. Sono molto contento di come sta lavorando la squadra e voglio fare i miei complimenti all’Aprilia e a Marco per i risultati che hanno ottenuto. Il mio obiettivo è iniziare a preparare al meglio la prossima stagione; in questo momento non ha senso parlare di risultati, l’importante è fare chilometri e raccogliere informazioni. Voglio crescere insieme alla squadra per essere pronti in vista del 2026''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/11/2025