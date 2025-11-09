MotoGP Portogallo 2025, le pagelle di Portimao

Le pagelle del Gran Premio del Portogallo al Circuito di Algarve: Bezzecchi: simply the Best! Alex Marquez alla Marc. Acosta, vorrei ma non posso. Bravi Aldeguer e Quartararo, Binder da rimonta. Bagnaia, solita musica... i voti del penultimo GP dell'anno della classe regina sono tutti qui sotto.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - Nel warm up trova quello che gli era mancato ieri nella sprint e si inventa la perfezione: gara vinta dominando dal primo all'ultimo giro, partendo dalla pole con il best lap. Alé!

ALEX MARQUEZ - VOTO 9 - Gran avvio anche oggi, ma stavolta Bez non si prende. Ci prova per metà gara poi tira i remi in barca con intelligenza, tenendosi un piccolo margine per difendersi da Acosta nel finale.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Va oltre i limiti della moto, sempre, è quello che fanno i campioni e lui, statene certo, lo diventerà presto. Intanto coglie il 10° podio in MotoGP, sfiorando la remuntada su Alex!

FERMIN ALDEGUER - VOTO 8 - Zitto zitto parte 11° e piano piano rimonta fino alla quarta piazza. Se Bagnaia non fosse caduto forse sarebbe rimasto quinto, ma intanto ritrova concretezza dopo quelche gara-no.

BRAD BINDER - VOTO 7,5 - Una supera pertenza lo fionda dalla 14° casella fino alla sesta piazza, poi innesca un bel duello con Aldeguer (perso) e con Quartararo (vinto), prendendosi la seconda top 5 dell'anno.

FABIO QUARTARARO - VOTO 8 - Con la moto che guida merita sempre un voto in più del normale. Riesce a gestire la gomma meglio che può e a limitare Zarco e Ogura, tenendosi una buona sesta piazza.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 4 - La caduta è farina del suo sacco, ed è un peccato, perché con il ritmo che stava tenendo il podio sembrava un obiettivo possibile. E invece cade e saluta il 3° posto iridato.

I voti degli altri

AI OGURA - VOTO 7,5 - Il rookie giapponese partiva 12° e arriva 7°, il terzo miglior risultato dell'anno.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6,5 - Sbaglia la partenza, innesca tardi la rimonta, alla fine è ottavo.

JOHANN ZARCO - VOTO 6,5 - È la migliore Honda, sembrava poter fare P7, ma cede due posti nel finale.

POL ESPARGARO - VOTO 7 - Continua a sostituire degnamente Vinales, stavolta con un buon 10° posto.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, si deve accontentare di punticini.

JACK MILLER - VOTO 6 - Guida il terzetto delle altre Yamaha, con la 12° piazza, quasi un buon risultato.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Da 17° a 13°, non arriva lontano da Miller, comunque al di sotto delle attese.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 5 - Neanche a casa riesce a spremere qualcosa di meglio dalla sua moto.

NICOLO' BULEGA - VOTO 7 - Il voto è al weekend. Prima di venerdì non era mai stato su una MotoGP.

LORENZO SAVADORI - VOTO 5,5 - Discreto lavoro, anche se arriva un po' nella terra di nessuno.

SOMKIAT CHANTRA - VOTO 4 - Arriva a più di un minuto da Bezzecchi, a 22'' da chi lo precede...

FRANCO MORBIDELLI, JOAN MIR & ENEA BASTIANINI - VOTO SV - Tutti out troppo presto e senza responsabilità, neanche Morbidelli che dopo un contatto Ogura-Espargaro, tocca quest'ultimo e cade.

Jorge Martin, Marc Marquez, Raul Fernandez e Maverick Vinales non paretcipano al GP del Portogallo per infortunio

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2025