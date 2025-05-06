MotoGP Malesia 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

MotoGP 2025

La preview del GP della Malaysia sul circuito di Sepang: tutte le info per seguire il ventesimo weekend della MotoGP 2025
Questo fine settimana si svolgerà il ventesimo round stagionale, il Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, ultima tappa della lunga tournée asiatica della MotoGP. Dopo il freddo e il vento di Phillip Island, il paddock si ritrova immerso nell’umidità soffocante e nel caldo estremo del Sud-Est asiatico, su uno dei tracciati più tecnici e fisicamente impegnativi del calendario. Curve larghe, rettilinei infiniti e un pubblico sempre infuocato: Sepang è sinonimo di spettacolo e imprevedibilità, e quest’anno le premesse non mancano. Con Marc Marquez ancora ai box per l’infortunio alla spalla, il campione 2025 lascia spazio a una nuova battaglia tutta aperta per il secondo posto in classifica. Alex Marquez è il favorito per il titolo di vicecampione, ma Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Bezzecchi, protagonista nelle ultime gare, punta al colpo grosso dopo settimane di altissimo livello, mentre Bagnaia – due volte vincitore a Sepang – cerca riscatto su un circuito che esalta la sua guida aggressiva in frenata. Sotto i riflettori anche la nuova generazione: Fermin Aldeguer, giovanissimo talento Gresini e vincitore in Indonesia, e Raul Fernandez, trionfatore in Australia con Aprilia Trackhouse. Entrambi arrivano in Malesia in grande forma e pronti a infiammare una lotta per la top ten che si fa sempre più serrata, con Fabio Quartararo e Pedro Acosta determinati a restare in scia. KTM e Yamaha sembrano in crescita, Honda tenta l’ennesimo rilancio e gli outsider come Di Giannantonio, Morbidelli e Bastianini sanno che ogni punto può pesare nell’ultimo sprint stagionale. In un anno con sette vincitori diversi, la domanda è una sola: Sepang incoronerà l’ottavo? Tutto è pronto per un weekend che promette di essere bollente, dentro e fuori la pista.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 24 ottobre
Prove libere 1: 4.45 – 5.30
Prequalifiche: 9.00 – 10.00

Sabato 25 ottobre
Prove libere 2: 4.10 – 4.40
Qualifiche 1: 4.50 – 5.05
Qualifiche 2: 5.15 – 5.30
Sprint: 9:00

Domenica 26 ottobre
Gara Moto3: 5.00
Gara Moto2: 6:15
Gara MotoGP: 8:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 25 ottobre
Qualifiche MotoGP: 4.50-5.30 (diretta)
Sprint MotoGP:  9:00 (diretta)

Domenica 26 ottobre
Gara Moto3: 11.00 (differita)
Gara Moto2: 12.15 (differita)
Gara MotoGP: 14.00 (differita)

LINK UTILI - GP DELLA MALAYSIA 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

IL METEO DEL GP

Venerdì 24 ottobre: pioggia; temperatura 24°-30°; precipitazioni 45%; umidità 75%
Sabato 25 ottobre: leggera pioggia; temperatura 24°-32°; precipitazioni 45%; umidità 69%
Domenica 26 ottobre: nuvoloso; temperatura 24°-32°; precipitazioni 35%; umidità 67%

