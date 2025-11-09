MotoGP Portogallo 2025. Bezzecchi trionfa a Portimao! Bagnaia cade, il 3° posto è del Bez

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Portogallo e, complice la caduta di Pecco Bagnaia, è quasi certo di concludere il mondiale 2025 in terza posizione. Il pilota dell'Aprilia comanda la gara dal primo all'ultimo giro e fiacca la resistenza di Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), che riescono a tenere il suo ritmo solo nei primissimi giri, staccandosi poi inesorabilmente e accontentandosi dei due posti sul podio. Alle loro spalle un ottimo Fermin Aldeguer (Ducati), davanti a un bravo Brad Binder (KTM), in rimonta dalla 14° alla 5° posizione. Chiudono la top ten Fabio Quartararo, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco e Pol Espargaro, mentre prendono punti anche Luca Marini, Jack Miller, Alex Rins, Miguel Oliveira (all'ultima gara di casa in MotoGP, celebrato prima del via), e Nicolà Bulega, che coglie il suo primo punto nella classe regina. Hanno abbandonato presto la gara Franco Morbidelli (caduto dopo un contatto con Pol Espargaro) e Joan Mir, così come Enea Bastianini, rientrato ai box per un problema tecnico e poi di nuovo in pista ma solo ultimo. E Francesco Bagnaia? Era quarto e con un buon ritmo, forse non sarebbe arrivato il podio ma poteva aumentare la sua fiducia, e invece è caduto e ha archiviato negativamente anche questo weekend. In classifica ora Bez ha 35 punti di margine su Bagnaia, e quasi la certezza, più concreta che aritmetica, di un terzo posto iridato.

With one hand on P3 in the Championship 🎯#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/SakDp1sLAH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Gran partenza di Bez e Marquez! Subito tre ritiri

Allo spegnimento dei semafori scatta bene Acosta ma Bezzecchi stacca più profondo in curva 1 e si prende la prima posizione, guadagnando qualche metro su Acosta e Marquez, partito anche oggi fortissimo. Poi Quartararo e Bagnaia, con Zarco, Mir, Binder, Aldeguer e Miller a chiudere la top 10 del primo giro, nel corso del quale cade Franco Morbideli. All'inizio del secondo giro in curva 1 Marquez passa Acosta e Bagnaia passa Quartararo, con le due Ducati che avanzano di una posizione. Dopo 3 giri Bezzecchi ha circa 7 decimi di margine su Marquez e Acosta, poi Bagnaia staccato di 1''2 dalla zona podio. Si ritirano al giro 3 Joan Mir ed Enea Bastianini: entrambi imboccano la corsia dei box per problemi tecnici.

Let's take a look at the incident that saw Morbidelli crash out at T5 👀💥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/rZwSe7lqqg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Bezzecchi inseguito da Marquez. Bagnaia nella terra di nessuno

Nonostante il gran ritmo, Bezzecchi non riesce a staccare Marquez, che rosicchia qualche centesimo ogni giro, mentre Acosta resta aggrappato al codone della Ducati numero 73 con ogni mezzo possibile. Bagnaia, nonostante un discreto ritmo, è quarto e staccato di 2 secondi, mentre Quatararo ha un problema di nome Binder, che scattato dalla 14° posizione, è sesto e arrembante. Aldeguer, Zarco, Miller e Ogura chiudono la top ten, con Di Giannantonio e Marini subito dietro e Bulega che viaggia in 16° posizione alla sua prima gara in MotoGP. I primi tre fanno un altro mestiere e per tre giri prosegue a guadagnare Marquez ma Bez ha ancora un piccolo margine di mezzo secondo. Bagnaia, invece, naviga solitario a 3'' da Acosta, mentre a Quartararo e Binder (complice un suo errore), si aggiunge anche Aldeguer, con cui scatta una lotta finita con tanto di sorpasso con contatto e aletta volata via.

Bezzecchi inverte il trend. Aldeguer in top 5, Bagnaia cade...

All'inizio del giro 10 sembra invertirsi il trend, e Bezzecchi riesce a guadagnare un paio di decimi su Alex Marquez, portando il suo minimo margine a 7 decimi, mentre si stacca Acosta, che finisce a più di 2'' dalla Ducati del team Gresini. Bagnaia, invece, resta a circa 3 secondi da Acosta, viaggiando allo stesso ritmo del giovane spagnolo. In quinta posizione, inevce, il nuovo comandante del terzetto è Fermin Aldeguer, che dopo Binder passa anche Quartararo, mentre dietro di loro Zarco e Ogura non sono molto distanti. Al giro 11 Francesco Bagnaia, che stava facendo una gara discreta, con possibilità di podio in proiezione, perde l'anteriore e cade alla staccata della 10 e saluta la compagnia. Il terzo posto mondiale diventa pura utopia. Pecco risale in sella ma è nelle retrovie e riporta la moto ai box.

Another Sunday crash from @PeccoBagnaia 💥😱



This may put a massive dent on his chances to finish 3rd in the Championship ⚠️ #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/jdZ021RtjD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Bezzecchi lascia Marquez sul posto! Binder passa Quartararo

All'inizio del 15° di 25 giri, Bezzecchi è riuscito a portare il suo margine a oltre 2'' su Alex Marquez, con Acosta staccato di altri 2''6. Poi devono passare altri sei secondi prima di trovare Fermin Aldeguer, mentre alle sue spalle Brad Binder infila Quartararo e si prende un posto in top 5, sfruttando un errore del francese in cuva 5. E Quartararo ha un altro problema, visto che alle sue spalle si stanno avvicinando Zarco e Ogura. Per la nona posizione Di Giannantonio viaggia da solo, poi in decima Pol Espargaro davanti a Miller, Marini, Rins, Oliveira e Bulega, entrato in zona punti con la caduta dl suo compagno. L'italiano è in scia a Oliveira, e può innescare un duello che ha già il sapore della Superbike 2026, dove i due piloti si ritroveranno a combattere.

Managed to tame his Yamaha ✅

Didn't manage to hold on to 5th ❌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/tgR8Hq0tjK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Bezzecchi sempre più primo. Marquez cala, sale Acosta...

A 8 giri dal termine Bezzecchi viaggia ancora fortissimo, l'unico con un ritmo sotto l'1:39 in tutta la griglia e per altri 3-4 giri prosegue a guadagnare su Alex Marquez, che quando mancano 5 giri al termine è lontano 4'' e ha Acosta che comincia a rosicchiare qualcosa alle sue spalle, ripotandosi a 2''2. Ma mancano pochi giri. Frattanto Aldeguer e Binder manetngnoo la loro posizione, così come Quartararo che non si fa prendere da Zarco e Ogura. L'unico movimento in top 15 è il sorpasso di Marini su Miller per l'11° posizione. Scorrono velocemente i giri e la bandiera a scacchi si avvicina sempre più rapidamente. A 3 giri dal termine Acosta recupera fino a 1''3 su Marquez e si mette in testa l'insana idea di andarsi a prendere la seconda posizione.

Unmatched 🔨



Bezzecchi is over 3.5s clear of @alexmarquez73 with 5 laps to go 🔥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/nKiQkQCagO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Bezzecchi trionfa su Alex Marquez e Acosta!

Ma tre giri sono troppo pochi, e Marquez aveva nel taschino qualche decimo per difendersi. Acosta prosegue nella rimonta, ma non c'è più tempo: vince Marco Bezzecchi, che trionfa in solitaria davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta e prenota la terza piazza nel mondiale, con un vantaggio già praticamente incolmabile su Bagnaia. Quarto Fermin Aldeguer, su Binder, Quartararo, Ogura e Di Giannantonio, che nel finale attacca e supera Zarco! Pol Espargaro chiude la top ten, mentre raccolgono punti anche Marini, Miller, Rins, Oliveira e Bulega. Fuori dalla zona punti, infine, Savadori, Chantra e Bastianini, rientrato dopo una lunga sosta ai box.

Griglia di partenza MotoGP Portogallo 2025

We've got a heck of a race at the rollercoaster coming up soon 🙌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/9yO3iILl2L — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 9, 2025

Risultati Gran Premio MotoGP Portogallo 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2025