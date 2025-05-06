MotoGP Portogallo 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

La MotoGP è giunta al ventunesimo e penultimo round stagionale, il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, con ancora qualcosa di molto interessante da raccontare. Sul “rollercoaster” portoghese, tra saliscendi e curve cieche, la lotta per il terzo posto iridato è ancora apertissima: Marco Bezzecchi (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati) sono separati da pochi punti in classifica, ma alle loro spalle scalpita Pedro Acosta (KTM), deciso a tentare l’assalto al podio finale. Dopo la storica doppietta iridata dei fratelli Marquez, Marc è ai box fino al 2026 mentre Alex, fresco del successo di Sepang, resta uno degli osservati speciali. Occhi puntati anche sul debuttante Nicolò Bulega, chiamato a sostituire il campione catalano in sella alla GP25 e a muovere i primi passi verso la MotoGP del futuro. Fabio Quartararo, già due volte vincitore a Portimão, punta a riscattare Yamaha dopo i recenti progressi, mentre Honda spera di confermare la risalita con Joan Mir e Luca Marini. Tra i protagonisti più attesi anche il “padrone di casa” Miguel Oliveira, all’ultima apparizione davanti al suo pubblico, deciso a salutare la pista dove fece la storia nel 2020 con una grande prestazione.
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM
Venerdì 7 novembre
Prove libere 1: 11.45 – 12.30
Prequalifiche: 16.00 – 17.00
Sabato 8 novembre
Prove libere 2: 11.10 – 11.40
Qualifiche 1: 11.50 – 12.05
Qualifiche 2: 12.15 – 12.30
Sprint: 16:00
Domenica 9 novembre
Gara Moto2: 12.15
Gara MotoGP: 14:00
Gara Moto3: 15:30
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 8 novembre
Qualifiche MotoGP: 11.50-12.30 (diretta)
Sprint MotoGP: 16:00 (diretta)
Domenica 9 novembre
Gara Moto3: 12.15 (diretta)
Gara MotoGP: 14.00 (diretta)
Gara Moto2: 15.30 (diretta)
IL METEO DEL GP
Venerdì 7 novembre: leggera pioggia; temperatura 14°-19°; precipitazioni 20%; umidità 72%
Sabato 8 novembre: per lo più soleggiato; temperatura 12°-21°; precipitazioni 0%; umidità 67%
Domenica 9 novembre: parzialmente soleggiato; temperatura 12°-21°; precipitazioni 10%; umidità 62%