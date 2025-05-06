MotoGP Portogallo 2025: orari, tv, meteo e segreti del circuito

La MotoGP è giunta al ventunesimo e penultimo round stagionale, il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, con ancora qualcosa di molto interessante da raccontare. Sul “rollercoaster” portoghese, tra saliscendi e curve cieche, la lotta per il terzo posto iridato è ancora apertissima: Marco Bezzecchi (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati) sono separati da pochi punti in classifica, ma alle loro spalle scalpita Pedro Acosta (KTM), deciso a tentare l’assalto al podio finale. Dopo la storica doppietta iridata dei fratelli Marquez, Marc è ai box fino al 2026 mentre Alex, fresco del successo di Sepang, resta uno degli osservati speciali. Occhi puntati anche sul debuttante Nicolò Bulega, chiamato a sostituire il campione catalano in sella alla GP25 e a muovere i primi passi verso la MotoGP del futuro. Fabio Quartararo, già due volte vincitore a Portimão, punta a riscattare Yamaha dopo i recenti progressi, mentre Honda spera di confermare la risalita con Joan Mir e Luca Marini. Tra i protagonisti più attesi anche il “padrone di casa” Miguel Oliveira, all’ultima apparizione davanti al suo pubblico, deciso a salutare la pista dove fece la storia nel 2020 con una grande prestazione.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 novembre

Prove libere 1: 11.45 – 12.30

Prequalifiche: 16.00 – 17.00

Sabato 8 novembre

Prove libere 2: 11.10 – 11.40

Qualifiche 1: 11.50 – 12.05

Qualifiche 2: 12.15 – 12.30

Sprint: 16:00

Domenica 9 novembre

Gara Moto2: 12.15

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto3: 15:30

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 8 novembre

Qualifiche MotoGP: 11.50-12.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 16:00 (diretta)

Domenica 9 novembre

Gara Moto3: 12.15 (diretta)

Gara MotoGP: 14.00 (diretta)

Gara Moto2: 15.30 (diretta)

LINK UTILI - GP DEL PORTOGALLO 2025

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Sarà pubblicato non appena disponibile

IL METEO DEL GP

Venerdì 7 novembre: leggera pioggia; temperatura 14°-19°; precipitazioni 20%; umidità 72%

Sabato 8 novembre: per lo più soleggiato; temperatura 12°-21°; precipitazioni 0%; umidità 67%

Domenica 9 novembre: parzialmente soleggiato; temperatura 12°-21°; precipitazioni 10%; umidità 62%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/11/2025