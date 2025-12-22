KTM: la 790 Duke 2027 cambia faccia e non solo (foto spia)

La nuova KTM 790 Duke è stata pizzicata in strada durante i test. Si tratta presumibilmente del model year 2027, avendo la Casa austriaca ormai schierato la gamma 2026. Scopriamo come cambia The Scalpel.

KTM 790 Duke 2027: le novità

KTM 790 Duke 2026 in arancio

Rispetto alla 790 Duke 2026 vediamo un nuovo frontale più moderno e leggero, di estrazione 990-1390 Duke, così come cambia anche la parte centrale, con un serbatoio meno prominente e più affilato, più in linea con quello della sorella maggiore 990. Ma ad aggiornarsi è anche l'area posteriore della moto, con l'arrivo di un telaietto rivisto, uno scarico leggermente differente e una sella passeggero più piatta e bassa rispetto a quanto visto sul m.y. 2026 (foto qui sopra). Dal punto di vista strettamente tecnico sembra rimanere al suo posto il motore bicilindrico LC8c da 799 cc per 95 CV e 87 Nm, così come la forcella WP e il forcellone, mentre non si può dire lo stesso per le pinze ad attacco radiale all'anteriore – il nastro americano copre peraltro il marchio – leggermente diverse nella forma. La nuova KTM 790 Duke 2027 sembra in uno stadio avanzato di sviluppo: vi terremo aggiornati in caso di futuri sviluppi.

Fonte: Motorrad & Reisen

Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2025