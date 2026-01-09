KTM 1390 Super Duke R e Super Duke R EVO 2026: colori e prezzi

KTM 1390 Super Duke R e Super Duke R EVO 2026 escono allo scoperto: scopriamo quali sono i colori e i prezzi delle hyper naked

La gamma1390 Super Duke 2026 si aggiorna e si presenta al pubblico. Scopriamo allora le 1390 Super Duke R e 1390 Super Duke R EVO 2026.

KTM 1390 Super Duke R e Super Duke R EVO 2026: colori, caratteristiche e prezzi

KTM 1390 Super Duke R EVO 2026 in pista

Le 1390 Super Duke 2026, riconfermate nella tecnica, condividono il bicilindrico LC8 da 1.350 cc, dotato di tecnologia Camshift: è capace di 190 CV e 145 Nm di coppia. La dotazione delle 1390 Super Duke prevede ABS Cornering e sistemi di assistenza alla guida avanzati, mentre sulla versione EVO è presente l’ultima versione del pacchetto WP SAT, le sospensioni semiattive. Super Duke R e Super Duke R EVO 2026 sono disponibili nelle colorazioni Orange e Black rispettivamente al prezzo di 20.990 euro e 22.990 euro (con Garanzia Premium KTM di 4 anni). E le novità con le 1390 Super Duke 2026 non sembrano essere finite qui (vi raccontiamo tutto molto presto)...

Pubblicato da Michele Perrino, 09/01/2026