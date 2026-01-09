Novità

KTM presenta la 125 Duke 2026! Novità, prezzo, quando arriva: ecco tutto

Avatar di Fabio Meloni, il 09/01/26

14 minuti fa - Colorazioni inedite ma non solo per la naked guidabile a 16 anni

KTM 125 Duke 2026 - La Casa di Mattighofen ha aggiornato la più piccola delle sue nude, la 125 Duke. Guidabile a 16 anni o, comunque, con patente A1, la ''Dukina'' in versione 2026 è già in vendita a 5.290 euro franco concessionario. Rispetto alla versione 2024, che era stata rifatta da zero e aggiornata nel 2025 con diverse varianti grafiche, guadagna:

  • Due nuove colorazioni: è proposta in nero con cerchi neri o in blu con cerchi arancioni
  • Erogazione migliorata (la Casa non entra nel dettaglio)
  • Velocità massima superiore (non è dichiarato di quanto)

KTM 125 Duke 2026: migliorano erogazione e velocità massima

Per il resto è invariata. Confermato quindi il ricco pacchetto: fanaleria a LED, leve al manubrio regolabili, display TFT da 5'' con connettività e navigazione turn-by-turn, ride by wire, modalità di guida, sospensioni WP, ABS cornering regolabile.

KTM 125 Duke 2026: due nuove colorazioni

Spinta da un monocilindrico raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole, la 125 Duke 2026 dispone di 15 CV e 12 Nm. Ha cambio a sei marce, disco anteriore di 320 mm con pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini, telaio in tubi di acciaio, forcellone in alluminio, sella a 800 mm da terra. Pesa 154 kg col pieno.

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/01/2026
