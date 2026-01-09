Ecco la KTM 390 Duke 2026. Come cambia, quanto costa, quando arriva: scopri tutto!

KTM 390 Duke 2026 - La Casa di Mattighofen ha messo mano alle sue nude di piccola cilindrata. La 125 in versione 2026 ha guadagnato vari aggiornamenti e la 390 Duke 2026 non è da meno. Guidabile a 18 anni o, comunque, con patente A2, è già in vendita a 6.090 euro franco concessionario. Rispetto alla versione 2024, che era stata rifatta da zero e aggiornata nel 2025 con diverse varianti grafiche, guadagna:

Due nuove colorazioni : è proposta in grigio/nero o in blu, con telaio arancione in entrambi i casi

: è proposta in grigio/nero o in blu, con telaio arancione in entrambi i casi Impianto frenante rivisto con inedite pinze WP ad alte prestazioni

KTM 390 Duke 2026, la nuova pinza WP anteriore

Per il resto è invariata. Confermato quindi il ricco pacchetto: fanaleria a LED, leve al manubrio regolabili, forcella WP regolabile in compressione ed estensione, monoammortizzatore WP regolabile in precarico ed estensione, display TFT da 5'' con connettività e navigazione turn-by-turn, ride by wire, modalità di guida, launch control, ABS cornering regolabile.

KTM 390 Duke 2026, due nuovi colori

Spinta da un monocilindrico di 399 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e quattro valvole, la 390 Duke 2026 dispone di 45 CV e 39 Nm. Ha cambio a sei marce, disco anteriore di 320 mm con pinza ad attacco radiale a quattro pistoncini, telaio in tubi di acciaio, forcellone in alluminio, sella a 820/800 mm da terra. Pesa 165 kg col pieno.

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/01/2026