KTM, Pierer Mobility cambia nome in Bajaj Mobility

Pierer Mobility AG ha cambiato nome in Bajaj Mobility AG a partire dal 13 gennaio 2026. La decisione era stata presa già a novembre, quando Bajaj ha acquisito il controllo totale di KTM.

Il cambio di nome segue l’acquisizione del pieno controllo di KTM da parte di Bajaj Auto, avvenuta tramite la sua controllata al 100% Bajaj Auto International Holdings BV (BAIH BV). L’operazione è stata completata il 18 novembre 2025, quando BAIH BV ha acquistato tutte le 50.100 azioni di Pierer Bajaj AG (PBAG) da Pierer Industrie AG, segnando l’uscita definitiva del Gruppo Pierer da PBAG.

Contestualmente al cambio di denominazione, l’azienda ha presentato anche il nuovo logo di Bajaj Mobility AG. La sede rimane a Mattighofen, in Austria. Bajaj Mobility AG diventa così la holding dei marchi KTM, Husqvarna e GasGas sotto l’ombrello del KTM Group.

Pubblicato da Fabio Meloni, 15/01/2026