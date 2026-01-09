KTM 1390 Super Duke 2026, in arrivo due versioni (ancora più) super!

KTM 1390 Super Duke 2026 - Quando si guida una 1390 Super Duke, a tutto si pensa fuorché alla necessità di prestazioni migliori. La nuda di Mattighofen viene chiamata ''La Bestia'' non a caso. Tocchi il gas, sei a 260 all'ora. Su una ruota. Metti allora una marcia lunga pensando così di avere meno spinta. È uguale. A timida rotazione del polso destro corrisponde una progressione che ti schiaccia gli occhi nelle orbite e ti svuota i polmoni. Siamo pertanto tutti d'accordo nel dire che si tratta di una moto ben più prestante di ciò che serve al più esperto ed esigente dei polsi. Tutti, tranne KTM.

KTM 1390 Super Duke R EVO 2026 in pista

La Casa austriaca ha di recente svelato la gamma 2026 delle sue naked. Gli upgrade più significativi sono per 125 Duke 2026 e 390 Duke 2026. Ma nel comunicato si parla anche della Bestia. La quale, giusto per ricordarlo, è dotata di un bicilindrico di 1.350 cc capace di 190 CV e 145 Nm, di una ciclistica con componenti top e di un'elettronica di prim'ordine. Bene. Considerando evidentemente tutto questo come ordinario, Gareth Davidson, Product Marketing Manager Street della Casa, afferma: “Ad aprile arriveranno due nuove versioni della 1390 SUPER DUKE R e 1390 SUPER DUKE R EVO. Saranno più affilate, leggere e precise che mai, con una potenza e una coppia incredibili. Restate sintonizzati sui nostri canali, ne rimarrete stupiti!”.

A dire il vero, caro Davidson, siamo stupiti del fatto che abbiate anche solo potuto pensare che alla 1390 servissero tali upgrade.

Ad ogni modo, non vediamo l'ora di scoprire quale follia meccanica avete partorito.

