KTM e Husqvarna: la presenza al MBE è un buon segno

Avatar di Danilo Chissalé, il 15/01/26

1 ora fa - Al MBE 2026 tornano ad esporre KTM, Husqvarna (e GasGas). Le novità presenti in fiera

Dopo la rinuncia forzata a EICMA 2025, tornano ad esporre in fiera i marchi KTM, Husqvarna e GasGas. Ecco quali moto vedrete al MBE 2026

Se avete seguito la cronaca motociclistica dell'ultimo periodo saprete senz'altro che il recente passato per i marchi dell'ex gruppo Pierer Mobility non è stato certo sereno. Con l'arrivo di Bajaj sembrerebbe che i mari tumultuosi siano ora alle spalle e che il futuro porti - accompagnato da una leggera brezza - verso acque più tranquille. Un chiaro segno è la presenza tra gli espositori all'edizione 2026 del Motor Bike Expo dei marchi KTM, Husqvarna e GasGas. 

Le moto esposte al MBE 2026

Il ritorno ad esporre le proprie moto è una scelta strategica per i brand del gruppo, utile a dar visibilità ai nuovi prodotti e a trovare nuovo slancio commerciale. Di seguito elenchiamo quali moto saranno presenti a Veronafiere, mentre in questa guida potrete localizzare i padiglioni e localizzare quelli di KTM, Husqvarna e GasGas.

- KTM

KTM 990 Duke R

  • Gamma 1390 Super Adventure
  • Gamma 990 Duke, anche la nuova R
  • 990 RC R
  • 690 SMC-R
  • 125 Duke
  • 125 Enduro R
  • 390 Adventure R

- Husqvarna:

Norden 901 Expedition

  • Svartpilen 401
  • Vitpilen 801
  • Norden 901 Expedition
  • 701 Supermoto
  • TE 300 PRO
Pubblicato da Danilo Chissalè, 15/01/2026
