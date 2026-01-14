KTM e Husqvarna: la presenza al MBE è un buon segno

Se avete seguito la cronaca motociclistica dell'ultimo periodo saprete senz'altro che il recente passato per i marchi dell'ex gruppo Pierer Mobility non è stato certo sereno. Con l'arrivo di Bajaj sembrerebbe che i mari tumultuosi siano ora alle spalle e che il futuro porti - accompagnato da una leggera brezza - verso acque più tranquille. Un chiaro segno è la presenza tra gli espositori all'edizione 2026 del Motor Bike Expo dei marchi KTM, Husqvarna e GasGas.
Le moto esposte al MBE 2026
Il ritorno ad esporre le proprie moto è una scelta strategica per i brand del gruppo, utile a dar visibilità ai nuovi prodotti e a trovare nuovo slancio commerciale. Di seguito elenchiamo quali moto saranno presenti a Veronafiere, mentre in questa guida potrete localizzare i padiglioni e localizzare quelli di KTM, Husqvarna e GasGas.
- KTM:
- Gamma 1390 Super Adventure
- Gamma 990 Duke, anche la nuova R
- 990 RC R
- 690 SMC-R
- 125 Duke
- 125 Enduro R
- 390 Adventure R
- Husqvarna:
- Svartpilen 401
- Vitpilen 801
- Norden 901 Expedition
- 701 Supermoto
- TE 300 PRO