Motor Bike Expo 2026: date, prezzi e tutte le novità da non perdere a Verona

Il rombo dei motori torna a scuotere Verona: dal 23 al 25 gennaio 2026, il quartiere fieristico di VeronaFiere ospiterà il Motor Bike Expo (MBE), l'evento di riferimento per il mondo della customizzazione e non solo, grazie alla presenza sempre più massiccia dei grandi marchi generalisti, dei produttori di abbigliamento e pneumatici. Insomma, un evento da non perdere se sei un appassionato di custom, un amante della velocità in pista o un viaggiatore instancabile in sella a una touring, al MBE 2026 troverai senz'altro ciò che stai cercando, anche intrattenimento con demo ride e iniziativi nell'area esterna.
Cosa ti aspetta: gli espositori e le aree tematiche presenti alla fiera
Nell'area esterna spazio a gare e demo-ride
L'edizione 2026 si preannuncia ricca di novità, con oltre 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni. Potrai ammirare da vicino le ultime creazioni dei maestri del custom, ma anche i nuovi modelli di serie dei top brand mondiali. Le aree tematiche andranno dall'esposizione delle novità moto 2026 di grandi marchi come Kawasaki (con il ritorno dell'iconica KLE 500 e la gamma 2026), BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Yamaha e tanti altri, alle ultime creazioni dei più famosi preparatori mondiali e i contest di bellezza per moto uniche, cuore di MBE. Spazio anche ad abbigliamento e accessori (al MBE si fanno sempre grandi affari) ma anche pneumatici con Metzeler, Pirelli, Dunlop e Continental che presenzieranno alla manifestazione. Nelle aree esterne non mancheranno gli spettacolari stunt show, i corsi di guida e i demo ride per testare le novità 2026.
La disposizione dei padiglioni del Motor Bike Expo 2026
- Aprilia pad.6
- Benda pad.12
- Benelli pad.12
- BMW pad.6
- BSA pad.12
- Cyclone pad.12
- Ducati est.
- F.B. Mondial pad.12
- Fantic Motor pad.11
- GasGas pad.11
- Harley-Davidson pad.4
- Husqvarna pad.11
- KTM pad.11
- MBP pad.12
- Morbidelli pad.12
- Moto Guzzi pad.6
- Moto Morini pad.6
- Phelon&Moore pad.12
- Piaggio pad.6
- QJ Motor pad.11
- Royal Enfield pad.4
- SYM pad.12
- Suzuki pad.11
- SWM pad.12
- Yamaha pad.6
Orari di apertura e biglietti: quanto costa andare al MBE 2026
La folla riempirà i padiglioni di Veronafiere dal 23 al 25 gennaio
I cancelli apriranno venerdì 23 gennaio alle ore 9 e rimarranno aperti fino alle ore 19, l'orario è il medesimo anche per le giornate di sabato e domenica. Di seguito i prezzi dei titoli d'ingresso alla fiera veronese.
Prezzi biglietti:
Intero Online (Prevendita): € 21,00 (+ diritti di prevendita).
Intero alla Cassa: € 24,00.
Ridotto (Ragazzi 14-17 anni, Over 65, Tesserati FIM/HOG): € 18,00.
Bambini (fino a 13 anni): Ingresso gratuito.
Disabili: Ingresso gratuito per disabilità >80%, ridotto per accompagnatori.
Come arrivare a Veronafiere
Raggiungere la manifestazione è semplice, qualunque sia il tuo mezzo di trasporto.
In Moto: L'opzione più amata. L'ingresso dedicato è la Porta C (via Silvestrini), dove troverai parcheggi riservati ai motociclisti (fino a esaurimento posti).
In Auto: Esci al casello di Verona Sud (A4 Milano-Venezia). Segui le indicazioni ''Fiera'' e parcheggia nei multipiano P4 o P7. Sabato e domenica è disponibile una navetta gratuita dal parcheggio Genovesa.
In Treno: Dalla stazione di Verona Porta Nuova, la fiera dista circa 3 km. Puoi utilizzare i bus di linea (linee 21, 22 o 61) o il servizio navetta gratuito attivo durante i giorni di fiera.
In Aereo: L'aeroporto Valerio Catullo è collegato alla fiera tramite navette e taxi in circa 15-20 minuti.