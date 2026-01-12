Motor Bike Expo 2026: date, prezzi e tutte le novità da non perdere a Verona

Il rombo dei motori torna a scuotere Verona: dal 23 al 25 gennaio 2026, il quartiere fieristico di VeronaFiere ospiterà il Motor Bike Expo (MBE), l'evento di riferimento per il mondo della customizzazione e non solo, grazie alla presenza sempre più massiccia dei grandi marchi generalisti, dei produttori di abbigliamento e pneumatici. Insomma, un evento da non perdere se sei un appassionato di custom, un amante della velocità in pista o un viaggiatore instancabile in sella a una touring, al MBE 2026 troverai senz'altro ciò che stai cercando, anche intrattenimento con demo ride e iniziativi nell'area esterna.

Cosa ti aspetta: gli espositori e le aree tematiche presenti alla fiera

Nell'area esterna spazio a gare e demo-ride

L'edizione 2026 si preannuncia ricca di novità, con oltre 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni. Potrai ammirare da vicino le ultime creazioni dei maestri del custom, ma anche i nuovi modelli di serie dei top brand mondiali. Le aree tematiche andranno dall'esposizione delle novità moto 2026 di grandi marchi come Kawasaki (con il ritorno dell'iconica KLE 500 e la gamma 2026), BMW Motorrad, Ducati, Harley-Davidson, Yamaha e tanti altri, alle ultime creazioni dei più famosi preparatori mondiali e i contest di bellezza per moto uniche, cuore di MBE. Spazio anche ad abbigliamento e accessori (al MBE si fanno sempre grandi affari) ma anche pneumatici con Metzeler, Pirelli, Dunlop e Continental che presenzieranno alla manifestazione. Nelle aree esterne non mancheranno gli spettacolari stunt show, i corsi di guida e i demo ride per testare le novità 2026.

La disposizione dei padiglioni del Motor Bike Expo 2026

Aprilia pad.6

Benda pad.12

Benelli pad.12

BMW pad.6

BSA pad.12

Cyclone pad.12

Ducati est.

F.B. Mondial pad.12

Fantic Motor pad.11

GasGas pad.11

Harley-Davidson pad.4

Husqvarna pad.11

KTM pad.11

MBP pad.12

Morbidelli pad.12

Moto Guzzi pad.6

Moto Morini pad.6

Phelon&Moore pad.12

Piaggio pad.6

QJ Motor pad.11

Royal Enfield pad.4

SYM pad.12

Suzuki pad.11

SWM pad.12

Yamaha pad.6

Orari di apertura e biglietti: quanto costa andare al MBE 2026

La folla riempirà i padiglioni di Veronafiere dal 23 al 25 gennaio

I cancelli apriranno venerdì 23 gennaio alle ore 9 e rimarranno aperti fino alle ore 19, l'orario è il medesimo anche per le giornate di sabato e domenica. Di seguito i prezzi dei titoli d'ingresso alla fiera veronese.

Prezzi biglietti:

Intero Online (Prevendita): € 21,00 (+ diritti di prevendita).

Intero alla Cassa: € 24,00.

Ridotto (Ragazzi 14-17 anni, Over 65, Tesserati FIM/HOG): € 18,00.

Bambini (fino a 13 anni): Ingresso gratuito.

Disabili: Ingresso gratuito per disabilità >80%, ridotto per accompagnatori.

Come arrivare a Veronafiere

Raggiungere la manifestazione è semplice, qualunque sia il tuo mezzo di trasporto.

In Moto: L'opzione più amata. L'ingresso dedicato è la Porta C (via Silvestrini) , dove troverai parcheggi riservati ai motociclisti (fino a esaurimento posti).

In Auto: Esci al casello di Verona Sud (A4 Milano-Venezia). Segui le indicazioni ''Fiera'' e parcheggia nei multipiano P4 o P7. Sabato e domenica è disponibile una navetta gratuita dal parcheggio Genovesa.

In Treno: Dalla stazione di Verona Porta Nuova , la fiera dista circa 3 km. Puoi utilizzare i bus di linea (linee 21, 22 o 61) o il servizio navetta gratuito attivo durante i giorni di fiera.

In Aereo: L'aeroporto Valerio Catullo è collegato alla fiera tramite navette e taxi in circa 15-20 minuti.

