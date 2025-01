Motor Bike Expo 2025, che successo a Veronafiere: è l'edizione dei record

Il Motor Bike Expo 2025 si conferma la più grande edizione di sempre. L'evento di riferimento per gli appassionati delle due ruote, conclusosi a Veronafiere, ha registrato numeri da record: oltre 170.000 visitatori, più di 700 espositori e 15 anteprime mondiali.

Un successo che sottolinea l'importanza della manifestazione nel panorama motociclistico internazionale e che, semmai ce ne fosse bisogno, conferma quanta passione ci sia sempre attorno alle due ruote.

Motor Bike Expo 2025

Un'edizione da primato: i numeri di MBE 2025

I fondatori e organizzatori della rassegna, Francesco Agnoletto e Paola Somma, hanno evidenziato la crescita esponenziale dell'evento. MBE 2025 ha ospitato 700 aziende su 120.000 mq di esposizione, con un incremento del 20% rispetto all'edizione precedente. Sono stati presenti 33 grandi marchi e 20 Paesi rappresentati, con oltre 3.000 moto esposte.

E, come vi avevamo anticipato, l'evento ha incluso un nuovo padiglione e un restyling delle aree dimostrative. ''MBE è il punto di incontro tra motociclisti e aziende,'' afferma Paola Somma, mentre Agnoletto sottolinea che l'incremento delle presenze professionali conferma il ruolo strategico della fiera per il mercato delle due ruote.

Motor Bike Expo 2025

Eventi imperdibili e ospiti d'eccezione

Motor Bike Expo 2025 ha ospitato momenti iconici, tra cui la visita di Max Biaggi e la festa Aprilia per la vittoria alla Africa Eco Race di Jacopo Cerutti. Grande successo per l'esclusivo Concorso d'Eleganza del Vespa Club d'Italia, la scuola guida al femminile Girl Full Power by Yamaha e i talk sul turismo d’avventura con i principali motoviaggiatori. Non sono mancate spettacolari esibizioni e contest per tutti gli appassionati.

Motor Bike Expo 2025

I grandi Brand protagonisti di MBE 2025

Yamaha ha celebrato il 70° anniversario con un'area espositiva di 1.000 mq, dove ha presentato il rivoluzionario Yamaha UMQ, veicolo elettrico a quattro ruote, e il cambio robotizzato Y-AMT, disponibile su MT-09, MT-07 e TRACER 9. Eventi e attività dedicate alla community Yamaha hanno completato l'offerta.

Ducati ha brillato con la gamma Scrambler, celebrando il 10° anniversario del modello con la Rizoma Edition, edizione limitata a 500 esemplari. Inoltre, i visitatori hanno potuto testare modelli iconici come Scrambler Nightshift, Multistrada V4 S e DesertX Rally. Kawasaki ha conquistato il pubblico con la bestseller Z900RS, anche in versione SE. Le nuove Meguro S1 e W230, modern classic dallo stile retrò, hanno riscosso grande successo. Presenti anche l'adventure tourer Versys 1100 e la supersportiva Ninja 1100SX.

Motor Bike Expo 2025

Moto Guzzi ha presentato la rinnovata V7 Sport, con forcella a steli rovesciati e freni potenziati, insieme alla speciale Stelvio 200 Tributo, in edizione limitata a 2.758 unità, ispirata al celebre passo alpino. Suzuki ha sorpreso con le nuove DRZ-4 S (enduro) e DRZ-4 SM (supermotard), oltre alla sportiva GSX-8R, protagonista del Trofeo Monomarca GSX-8R Cup. BMW ha puntato tutto sulle nuove R 12 S, R 18 e sulle nuove Adventure GS.

Benelli ha riscosso grande interesse con la nuova gamma BKX 2025 e il concept TRK 902 Xplorer, perfetta sintesi di innovazione e spirito adventure. Infine, Royal Enfield ha presentato la Shotgun 650 Icon Edition, ispirata al progetto custom ''Always Something'', che ha trionfato nel contest Best Shotgun 650 Award.





