KTM 790 Duke 2027: la nuova naked svelata anzitempo (foto spia)

Avevamo già avvistato la KTM 790 Duke 2027 nelle foto spia ma stavolta, dalla Cina, arrivano immagini che non lasciano spazio a dubbi. La nuova moto della Casa austriaca è fatta e confezionata, pronta per l'omologazione. Confermato dunque il cambio di look, ma anche alcune novità a livello tecnico: scopriamo nuova KTM 790 Duke 2027 insieme.

KTM 790 Duke 2027: novità

La novità più eclatante è legata al look del frontale, ora più simile a quello di 990 e 1390, col faro posizionato centralmente e il DRL che fa da cornice. Confermate le sospensioni WP, con forcella a steli rovesciati e mono al posteriore, mentre fanno la loro comparsa due inedite pinze ad attacco radiale WP. Ma le novità non sembrano essere finite perché al posteriore, tra forcellone e telaietto in alluminio, è stato evidentemente risparmiato del peso: la nuova 790 Duke 2027 viene dichiarata per 185 kg col pieno, vale a dire 2 kg più leggera del model year 2026.

Il motore

KTM 790 Duke 2026: vista laterale

Dal motore LC8c, invece, non sono attesi per il momento upgrade: anche se in Cina la moto è omologata per 105 CV, dobbiamo supporre che in Italia il bicilindrico parallelo da 799 cc continuerà ad erogare 95 CV – e 87 Nm – per essere depotenziabile per la patente A2.

KTM 790 Duke 2027: data di arrivo

La 790 Duke della foto spia ha tutta l'aria di essere pronta, ma come model year 2027, anche perché il model year 2026 è già stato presentato ed è in vendita. KTM potrebbe svelare la nuova 790 2027molto presto, ma forse aspetterà comunque il palcoscenico di EICMA... Va bene creare hype, ma 11 mesi di anticipo sul nuovo anno sembra un po' troppo! Vi terremo aggiornati.

Fonte: Motorrad

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 11/02/2026