KTM presenta la 890 SMT 2026: ecco tutti i dettagli

KTM 890 SMT - Protagonista della nostra recente comparativa tra crossover ''medie'', la SuperMoto Touring (SMT) è una... motardona da viaggio che mescola grinta e comfort in proporzioni uniche. Soprattutto quando equipaggiata con un parabrezza un po' più protettivo di quello di serie, come quello disponibile nel catalogo Power Parts della Casa di Mattighofen.
KTM presenta la 890 SMT 2026, invariata la tecnica
KTM l'ha appena svelata in versione 2026. Vediamo quali novità presenta.
La nuova 890 SMT presenta alcuni aggiornamenti estetici:
- Nuova colorazione arancione-blu-nero ispirata al mondo racing KTM
- Parafango anteriore basso di serie: sostituisce il “becco” per un look più aggressivo
KTM presenta la 890 SMT 2026, ora con parafango anteriore basso
Invariata, invece, la tecnica:
- Motore bicilnidrico in linea di 889 cc da 105 CV e 100 Nm
- Sospensioni WP APEX regolabili
- Controllo di trazione e ABS sensibili all'angolo di piega, con modalità ABS Supermoto e tre riding mode (RAIN, STREET e SPORT) di serie
- Luci a LED, quadro strumenti TFT da 5'' con connettività
- Cerchi di 17'' con gomme Michelin PowerGP
KTM presenta la 890 SMT 2026, nuova la colorazione
La 890 SMT 2026 sarà in vendita a partire dal mese di febbraio, con un prezzo di 14.000 euro franco concessionario.