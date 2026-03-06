KTM 790 Adventure e 790 Duke 2025 in offerta: Tech Pack incluso fino al 31 marzo

KTM ha lanciato una promozione dedicata ai Model Year 2025 di KTM 790 Adventure e KTM 790 Duke. L'offerta è valida su entrambi i modelli fino al 31 marzo 2026.

KTM 790 Adventure, l'offerta

La moto adotta un motore bicilindrico da 799 cc in grado di erogare 95 CV e 87 Nm. Inoltre può contare su di una buona dotazione di elettronica che include piattaforma inerziale a 6 assi, ABS cornering e riding mode dedicati.

Fino alla fine di marzo, il Model Year 2025 è proposto ad un prezzo di 10.790 euro (prezzo di listino 11.290 euro) con il Tech Pack Incluso, per un vantaggio cliente di 949 euro. Cosa prevede il Tech Pack? Funzionalità premium come modalità di guida avanzate e sistemi elettronici più evoluti. Inoltre, con il programma “TAKE IT EASY” di KTM Finance, la moto si può comprare con un anticipo di 5.645 euro, per poi saldare dopo 23 mesi. TAEG 2,62% (tasso fisso)

KTM 790 Duke, l'offerta

La naked adotta lo stesso motore bicilindrico da 95 CV e propone sospensioni WP Apex oltre a un pacchetto di elettronica che comprende cornering ABS, riding mode e controllo di trazione e Ride-by-Wire, tutti controllati dall’unità Bosch EMS.

Fino al 31 marzo, il Model Year 2025 si potrà acquistare a 8.590 euro (prezzo di listino 9.230 euro), con il Tech Pack incluso (vantaggio cliente di 799 euro). Anche per la Duke, questo pacchetto aggiunge funzionalità avanzate legate all'elettronica. Aderendo al finanziamento TAKE IT EASY” di KTM Finance, la moto è acquistabile versando subito 4.545 euro, per poi saldare dopo 11 mesi. TAEG 6,87% (tasso fisso)

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/03/2026