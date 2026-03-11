Novità KTM, Garanzia Premium di 4 anni estesa a tutti i modelli stradali

KTM mette al centro i suoi clienti e per questo ha deciso di ampliare la portata della Garanzia Premium. Il costruttore ha infatti annunciato di aver reso la copertura gratuita di quattro anni valida per tutte le moto della gamma stradale, già a partire dal Model Year 2025.

Garanzia estesa: come funziona?

Con questa mossa, KTM vuole offrire maggiore tranquillità ai clienti. Dunque, la Garanzia Premium di quattro anni verrà estesa a tutte le moto della gamma stradale. Quali sono i modelli interessati da questa importante novità? Sono quelli che appartengono alle famiglie Adventure, Dual Sport, Naked, Supersport, Sports Tourer e Supermoto. Esclusi dall'estensione di garanzia i modelli destinati esclusivamente all'uso in pista o alle competizioni su circuiti chiusi. KTM ricorda una cosa importante e cioè che la Garanzia Premium è associata alla moto e non al proprietario. Inoltre, per fare in modo di mantenerla attiva, sarà fondamentale effettuare tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione ufficiale presso un concessionario KTM.

Non è comunque finita qui perché i clienti dei mercati europei idonei potranno beneficiare del Servizio di Assistenza Stradale Attivato (SARA). Come funziona? In pratica, per ogni tagliando annuale eseguito presso un concessionario KTM, l'assistenza stradale viene estesa per 12 mesi (o fino al successivo tagliando), offrendo ulteriore tranquillità durante i viaggi in tutta Europa.

Stiamo evolvendo e rafforzando continuamente la nostra copertura di garanzia per sostenere con decisione i nostri prodotti e offrire più tranquillità ai nostri clienti. Seguendo semplicemente il piano di manutenzione consigliato, i nostri rider possono contare su una copertura completa in caso di necessità. Questa estensione dimostra l'affidabilità dell'intera gamma Street e un'ampia gamma di vantaggi prima riservati a una ristretta selezione di modelli.

Così si è espresso Spela Kovacic, VP Global Customer Service, sull'importante novità dell'estensione della garanzia come cui KTM vuole offrire maggiore tranquillità ai clienti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026