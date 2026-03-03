Vinales, l'altra faccia della KTM: "Non riesco a far girare la moto in curva"

Il primo round della stagione MotoGP 2026 in Thailandia ha evidenziato una netta differenza di rendimento tra i piloti KTM. Se da una parte Pedro Acosta ha ottenuto risultati di vertice, dall’altra Maverick Vinales ha chiuso il weekend senza conquistare nemmeno un punto nel gran premio inaugurale della stagione, cosa che dall’esordio nel Motomondiale nel 2011 gli era succussa solo lo scorso anno, sempre a Buriram.

Acosta ha centrato la prima vittoria in carriera nella Sprint del sabato, riportando KTM al successo dopo l’ultimo acuto datato 2023, per poi confermarsi con il secondo posto nella gara lunga alle spalle di Marco Bezzecchi. Un risultato che ha confermato la competitività dello spagnolo sulla RC16 sul tracciato di Buriram. Più staccati gli altri piloti della casa austriaca. Brad Binder ha concluso sesto nella Sprint e settimo nel gran premio, con un distacco di 11.820 secondi da Acosta. Anche Enea Bastianini, compagno di squadra di Vinales nel team Tech3, ha raccolto punti grazie al 12° nella gara lunga.

Vinales e il problema del grip anteriore

Diversa la situazione per Vinales. Lo spagnolo ha chiuso 19° nella Sprint (+21.445s) e 16° nel gran premio (+36.545s), lamentando una persistente mancanza di grip all’anteriore: ''Abbiamo provato molte cose diverse, ma alla fine il riassunto è lo stesso. Ci manca molto grip all’anteriore, quindi non riesco a far girare la moto in curva, l’anteriore va largo e sono molto lento nella fase centrale della curva''.

MotoGP 2026, GP Thailandia: Maverick Vinales (KTM)

Il pilota ha descritto episodi ripetuti di perdita di aderenza in frenata, evidenziando una certa imprevedibilità nel comportamento della moto: ''Ho sbagliato tre volte alla curva 2. Due volte all’ultima curva. Frenando esattamente negli stessi punti. È davvero strano, non so cosa dire. Due giri, stessa staccata: una volta sono quasi finito nella ghiaia, l’altra mi sono fermato perfettamente. Almeno abbiamo una risposta chiara, ed è che non abbiamo grip all’anteriore. Soprattutto sul limite. Appena piego, non ho aderenza''.

Un weekend via via peggiore

Secondo Vinales, le difficoltà sono aumentate progressivamente nel corso del fine settimana rispetto ai test precedenti: ''Nei test mi sentivo un po’ meglio. Per me, ogni giorno del weekend di gara è andato sempre peggio. Non so se perché la pista ha guadagnato grip e il posteriore spingeva sempre di più sull’anteriore''.

Lo stesso Vinales ha riconosciuto come Pedro Acosta riesca invece a sfruttare al meglio proprio l’area in cui lui sta incontrando i maggiori problemi: ''Si vede chiaramente che Acosta riesce a generare molto più grip all’anteriore. Non so, forse è la sua posizione in sella o qualcos’altro. Ma riesce a creare più aderenza sulla gomma anteriore e sembra che in questo momento sia il suo punto di forza''.

MotoGP 2026: Maverick Vinales (KTM)

Le criticità all'interno del box Tech3 sono tante, come confermano le impressioni di Bastianini: ''Una gara complicata perché c'era molto movimento sul rettilineo, difficile da gestire. A parte questo problema, penso che siamo migliorati un po' rispetto a sabato, ma non abbastanza. Le mie aspettative per questa gara erano più alte rispetto allo scorso anno e dobbiamo cambiare un po' il nostro lavoro''. Un avvio in salita che contrasta con le prestazioni complessive della KTM ufficiali nella parte alta della classifica e che rappresenta un elemento da monitorare in vista del prossimo appuntamento stagionale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/03/2026