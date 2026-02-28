MotoGP Thailandia 2026. Acosta vince la sprint, Marquez penalizzato e 2°!

Comincia col giallo la stagione della MotoGP 2026, al termine di una delle sprint più belle della breve storia di questa tipologia. Pedro Acosta vince la gara breve del Gran Premio della Thailandia al termine di un duello entusiasmante di Marc Marquez, che viene penalizzato per un'entrata decisa (ma che sembrava entro i limiti del regolamento) all'ultimo giro, ed è costretto a cedere la posizione al rivale. Un peccato che il loro duello finisca con una decisione degli steward, visto che i due avevano dato spettacolo in pista, ma tant'è. Non fa polemiche Marc, che stringe la mano al rivale ben conscio che il mondiale è appena iniziato. Non fa parte della contesa il poleman Marco Bezzecchi, che dopo due giri di battaglia con Marquez, scivola quando era in testa e libera un gradino sul podio colto da un bravissimo Raul Fernandez. Ma sono tante le Aprilia là davanti, anzi tutte tranne quella del Bez. Dietro a KTM e Ducati, infatti, ci sono tre Aprilia con Ogura che fa quarto, riprendendo e superando Jorge Martin. Sesto posto per Brad Binder (KTM) davanti a Joan Mir (Honda) e allo sfortunato Fabio Di Giannantonio, la cui gara è stata rovinata da una staccata troppo ottimista di Alex Marquez al giro 1 (lui, non sanzionato). Raccoglie un punticino anche Francesco Bagnaia, che scattava dalla 13° posizione e che risale in 8° senza riuscire ad andare oltre, cedendo poi una piazza al rimontante Diggia. L'unico altro caduto oggi è stato Toprak Razgatlioglu, che all'esordio in MotoGP stava facendo una buona gara, considerando la Yamaha che guida, in lotta per la 15° posizione con il suo compagno Miller.

La gara. Bez parte forte ma cade, che lotta Marquez-Acosta!

Allo spegnimento dei semafori Marc Marquez è subito stato lesto a prendersi la prima posizione, mantenuta nonostante un sorpasso e controsorpasso anche al termine del primo giro. Alle loro spalle si ritrova Acosta, che passa Ogura e beneficia di una manovra azzardata di Alex Marquez, finito lungo e portando con sé anche l'incolpevole Di Giannantonio. Cade nel corso del primo giro Vinales, mentre nel secondo giro subito il patatrac: Bezzecchi passa nuovamente Marquez prima di scivolare e ritirarsi dalla contesa. Ma Marquez non può stare tranquillo, perché è cosretto a rispondere subito a un attacco di Acosta, con il quale incrocia le traiettorie. Alle loro spalle per la medaglia di bronzo della sprint si candidano altri tre spagnoli: Fernandez, Martin e Mir, vicinissimi tra loro. Discreti i primi giri di Bagnaia, risalito fino all'ottava piazza e in scia all'Aprilia di Ogura e alla KTM di Binder. Le posizioni si plafonano per qualche giro con Acosta che cerca di non perdere il treno Marquez affondando ogni staccata. E la staccata buona sembra essere quella del'ultima curva, dove l'erede designato di Marc - a fine settimo giro - lo supera, andando inevitabilmente troppo largo e lasciando lo spazio per l'incrocio. Alle loro spalle Ogura passa Mir e - a parità di moto - mette nel mirino il campione 2024 Jorge Martin, con cui incrocia le posizioni al giro 10. Davanti intanto Acosta resta incollato a Marquez e ci riprova alla curva 12 a tre giri dalla fine. Va come prima e Marquez torna davanti. Frattanto Diggia, risalito dalla 14° posizione alla 8°, passa Bagnaia e ''rosica'' per lo sfortunato episodio al via: sarebbe potuto essere là davanti a lottare con i due spagnoli. Di nuovo Marquez e Acosta si incrociano al penultimo giro (mentre cade Razgatlioglu e Binder passa Mir salendo in sesta piazza). Ma i riflettori sono tutti per i primi due, conAcosta che torna davanti nel corso del penultimo giro con una manovra entusiasmante. Marc si riprende la posizione alla 12, mandando largo Acosta che finisce in zona Fernandez, ma gli Steward lo penalizzano e così all'ultima curva l'iberico cede la posizione e lascia la vittoria al ragazzino! Sul podio Fernandez, che apre un terzetto di Aprilia con Ogura e Martin. Binder, Mir, Diggia e Bagnaia chiudono la zona punti, Marini, Alex Marquez e Zarco ne restano di poco fuori.

Bezzecchi beffa Marquez per 3 centesimi: è pole!

La sfida tra Bezzecchi e Marquez era iniziata già al mattino, nella notte italiana, con il pilota dell'Aprilia in grado di cogliere la prima pole della stagione con il tempo di 1:28.652, peggiore del crono realizzato ieri nelle practice ma migliore di quello dell'iberico di 35 millesimi. E dire che il Bez era reduce di una sessione di FP2 non proprio tranquilla, condita da una caduta, replicata poi a fine Q2. In prima fila con lui trova posto Raul Fernandez con l'Aprilia satellite del team Trackhouse, arrivato dritto dritto dalla Q1, mentre in seconda fila ci sono la Ducati di Di Giannantonio, una terza Aprilia, quella di Martin, e la KTM di Acosta. Terza fila per Alex Marquez (Ducati), Ogura (Aprilia) e Morbidelli (Ducati), mentre due Honda trovano posto in quarta fila: quelle di Mir e Zarco, inframezzate dalla KTM di Binder. Non riesce, invece, Pecco Bagnaia a superare lo scoglio della Q1, fermandosi in 13° posizione, primo degli esclusi e bloccato nel suo ultimo tentativo dalla caduta di Franco Morbidelli. Pecco si conquista la 5° fila in comproprietà con le Honda di Marini e Moreira, mentre la prima Yamaha è quella di Quartararo, 16° davanti a Vinales (KTM) e Miller (Yamaha). Settima fila per Rins, Bastianini e Razgatlioglu; ultimo il tester Pirro, sostituto di Fermin Aldeguer nel team Gresnii Racing.

BEZ CRASHES 💥



He's up and walking but that's his second fall of the day 👀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/GdfwjuSmSv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Risultati Qualifiche MotoGP Thailandia 2026

First 2026 pole position honours go to Bez with @marcmarquez93 and @25RaulFernandez on the front row ⚔️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ZEJQ1mw5MC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Risultati Gara Sprint MotoGP Thailandia 2026

