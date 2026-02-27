MotoGP Thailandia 2026. Bezzecchi comincia col botto: record della pista al venerdì!

La MotoGP 2026 scatta ufficialmente all'alba di questo venerdì, con la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, sul Chang International Circuit di Buriram. I piloti hanno impiegato i primi minuti in pista per togliersi di dosso la ruggine invernale, che avevano iniziato a pulire proprio su questa pista durante i test invernali, e queste P1 sono sembrate essere il naturale proseguimento del lavoro svolto due settimane fa, soprattutto per Marco Bezzecchi, che si è messo subito in testa ottenendo il tempo di 1'29.346, davanti al ducatista Fabio Di Giannantonio, staccato di un decimo, e al suo compagno di team Jorge Martin, che con un'Aprilia in crescita resta a 2 decimi abbondanti dall'italiano. Quarta posizione per un'altra Aprilia, quella del team Trackhousegui data dal giapponese Ai Ogura, mentre Pedro Acosta maschera i problemi della KTM con un quinto posto che dà fiducia. Sesta e settima posizione per i due ducatisti ufficiali, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, staccati di quattro decimi. Chiudono la top ten del mattino altre due Ducati, quelle di Franco Morbidelli e Alex Marquez, e la prima Honda, con Luca Marini.

Marco Bezzecchi picks up where he left off and tops #MotoGP FP1 👏#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/rI7e5qKD6q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Passo e Time Attack, Bez da paura!

Non cambia la musica al pomeriggio, la mezza mattinata italiana, con Bezzecchi in grado di togliere ben 8 decimi al suo tempo mattutino o a siglare il nuovo record della pista di Buriram: 1.28.526 per il romagnolo, che toglie all'amico Bagnaia il vecchio primato (1.29.700) e rifila ben quattro decimi a Marc Marquez e alla Ducati. Terzo, a quasi mezzo secondo, Di Giannantonio che precede Acosta e Martin, staccati rispettivamente 6 e 7 decimi dal Bez. Risale rispetto al mattino Alex Marquez, sesto e qualificato alla Q2 con la sua Ducati al pari di Joan Mir (Honda), Brad Binder (KTM), Ogura e Johann Zarco (Honda), decimo il francese ma con addirittura un secondo di ritardo dal numero 72. La cosa che impressiona maggiormente del tempo di Bezzecchi è il fatto che sia venuto a fuori a fine sessione, con la pista resa umida da qualche goccia di pioggia, e in un contesto di piloti che commettevano errori in ogni settore, tra lunghi e perdite di aderenza.

NEW ALL TIME LAP RECORD ⏱️



Bez is on FIRE 🔥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ASBLaRseW1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Pecco, che fatica! Il 2025 non sembra alle spalle...

Il primo dei non qualificati alla Q2 è Luca Marini, che con la sua Honda è stato estromesso per appena 24 millesimi di secondo e farà parte di una Q1 ricca di campioni, a cominciare da Maverick Vinales (KTM), Franco Morbidelli (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia). E Francesco Bagnaia? Il bicampione MotoGP è solo quindicesimo alle spalle di tutti i piloti nominati e con un ritardo di 1''3 dal capofila Bezzecchi. La cosa più strana è che Pecco non è riuscito neanche a migliorare il tempo del mattino, restando più lento di un paio di centesimi. Alle sue spalle la prima delle Yamaha, come al solito quella di Fabio Quartararo, poi la KTM di Enea Bastianini e la Honda del rookie Diogo Moreira. Chiudono la graduatoria un tris di Yamaha con Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu, e la Ducati di Michele Pirro, che sostituisce in seno al team Gersini Racing l'ifortunato Fermin Aldeguer.

Risultati Prove Libere 1 MotoGP Thailandia 2026

Risultati Prequalifiche MotoGP Thailandia 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/02/2026