MotoGP Thailandia 2026, le pagelle di Buriram

Le pagelle del Gran Premio della Thailandia al Chang International Circuit di Buriram: Bezzecchi una spanna sopra gli altri, Acosta: che combattente! Martin in crescita, Marquez sfortunato, Fernandez sorprendente. Bagnaia: la crisi non è finita. Tutti i giudizi della prima gara dell'anno li trovate qui sotto.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 10 - È un altro Bez. Dopo l'errore di ieri ha imparato e ne fanno le spese tutti: se ne va al giro 1 e non lo vede più nessuno. Un Bez così fa sognare, ma siamo solo alla prima gara.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - La sensazione è che oggi la vittoria fosse già assegnata, ma lui si prende come un leone la piazza d'onore, battendo gente come Martin e Marquez. Si merita il primo posto iridato.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 8,5 - Attenzione, il Raul di fine 2025 è ancora qui, e può diventare un fattore importante nella corsa al titolo, magari non per la vittoria finale, ma qualche soddisfazione arriverà di certo.

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Jorge sta tornando. L'Aprilia non è propriamente la moto fatta per il suo stile, ma la sta imparando pian piano, e se gli infortuni lo lasciano in pace, ci potrà fare divertire parecchio.

MARC MARQUEZ - VOTO 7,5 - Ci mette il cuore e il cervello, ma oggi non bastano. La moto non è più quella dominante degli scorsi anni, ieri ci ha messo una pezza, oggi ci ha provato in ogni modo, forando.

AI OGURA - VOTO 8 - Alla festa Aprilia sembrava mancare solo lui, invece dopo metà gara ha ingranato la marcia recuperando a suon di sorpassi (e beneficiando delle cadute) fino alla quinta posizione! Samur...Ai!

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 - Il migliore dei ducatisti al traguardo è lui, il suo sesto posto rappresenta una prova eccellente, ma spuntata... la senaszione è che fosse imbrigliato nei limiti della moto.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5,5 - Stessa pista dei test, ma risultati non paragonabili. In difficoltà sin dal venerdì, oggi ha provato a partire forte recuperando quattro piazze prima di arenarsi, crollando nel finale.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 6,5 - Il premio ''not great not terrible'' di oggi è il suo. Gara senza grossi sussulti.

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Non è mai sembrato della contesa, poi nel finale si è pure sdraiato. Ahi ahi.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Gara di rimonta, nel finale era il ducatista più in palla. Paga l'avvio.

JOAN MIR - VOTO 7 - Stava facendo una buona gara, peccato che nel finale la sua moto lo abbandona.

LUCA MARINI - VOTO 6 - Un po' lontano dal compagno (poi ritirato), la top ten è buon punto di partenza.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Finisce non lontano da Marini, alla fine un inizio accettabile di stagione.

ENEA BASTIANINI - VOTO 5,5 - 18'' incassati da Acosta, 6'' da Binder. Non basta aver staccato Vinales.

DIOGO MOREIRA - VOTO 7 - Oggi doveva solo chiudere la gara, e lo fa portandosi 3 punti a casa. Bene!

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 - Capitano di una nave alla deriva, fa quel che può: prima Yamaha.

ALEX RINS - VOTO 6,5 - Non arriva lontano da Quartararo, ma la moto giapponese deve crescere. Deve.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 5,5 - Pesa una forma fisica imperfetta, ma deve sbloccarsi anche di testa.

TOPRAK RAZGATLIOGLU - VOTO 6 - Non l'esordio che sognava, ma riscatta la caduta di ieri.

JACK MILLER - VOTO 5 - Ultima Yamaha, ultimo dei titolari in pista, un weekend da dimenticare.

MICHELE PIRRO - VOTO 6 - Fa il suo senza cadere, ed è ciò che sempre si richiede a un sostituto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/03/2026