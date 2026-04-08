KTM, Riccardo Curreli nominato nuovo General Manager per l'Italia

Novità ai vertici di KTM in Italia. Infatti, il Gruppo ha comunicato di aver nominato Riccardo Curreli come nuovo General Manager di KTM Sportmotorcycle Italia. In questo ruolo, Curelli porterà avanti lo sviluppo dei marchi KTM, Husqvarna e GASGAS nel mercato italiano.

Un curriculum di alto profilo

Riccardo Curreli si è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano e successivamente ha conseguito un Master of Science sempre al Politecnico di Milano. La sua carriera professionale è poi iniziativa in una società di consulenza a Milano, maturando esperienza nella creazione di piani strategici per operazioni M&A e nei processi di integrazione. Nel 2023 è entrato nel Gruppo KTM dove ha ricoperto diversi ruoli all’interno del dipartimento Commerciale & Business Development.

Inoltre, ha lavorato sia nell’headquarter a Mattighofen sia nella sede del Gruppo a Singapore, dove ha seguito progetti nelle regioni ASIA, PAC, MEA ed Europa. Lo scorso anno, precisamente ad agosto, ha assunto la posizione di Commercial Strategy Lead per il mercato europeo. A partire dal primo gennaio 2026, Riccardo Curreli ha assunto la guida di KTM Sportmotorcycle Italia. Il manager avrà il compito di supervisionare le aree commerciali, marketing, sviluppo rete e customer service, con l'obiettivo di rafforzare la posizione sul mercato e accelerare lo sviluppo sostenibile di KTM, Husqvarna e GASGAS.

Sono orgoglioso di assumere questo ruolo e ringrazio il Group Management per la fiducia. Con un team coeso e di grande esperienza, rafforzeremo la nostra presenza nel mercato mettendo al centro i nostri clienti e partner commerciali, risorse essenziali per il nostro successo. Guideremo l’azienda con nuova energia, massima focalizzazione e una gestione ancora più efficiente, incarnando più che mai la nostra essenza “READY TO RACE”.

Così si è espresso Curreli, parlando della sua nuova avventura all'interno del Gruppo KTM.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026