KTM 690 Adventure 2027 - Una delle moto più attese e chiacchierate degli ultimi anni sembra pronta a diventare realtà. La testata inglese MCN ha pubblicato foto spia che mostrano una 690 Adventure vicina a una versione di produzione, impegnata in alcuni test.

Si tratta di un modello di cui gli amanti dell'adventouring parlano da moltissimo. Una sorta di avventuriera ideale, più leggera della varie bicilindriche e allo stesso tempo abbastanza confortevole per fare lunghi trasferimenti. La Casa di Mattighofen sembra aver finalmente ascoltato le richieste, con possibile debutto della nuova 690 già a EICMA 2026.

Una mossa che sorprende solo per la tempistica: è da moltissimo che in eventi quali cavalcate e similari si vedono innumerevoli 690 Enduro trasformate in Adventure.

KTM 690 Adventure, avvistato prototipo in fase avanzata di sviluppo. In arrivo a EICMA 2026?

La moto paparazzata presenta un frontale caratterizzato da un grande parabrezza trasparente con faro LED integrato. Dietro si trova una torretta da navigazione con display TFT orizzontale e supporto roadbook (sarà presente nella versione finale?). Il resto delle plastiche, a parte i convogliatori maggiorati, sembra derivare dalla KTM 690 Enduro R.

Il motore sembra rimanere il noto monocilindrico LC4 di 693 cc, aggiornato di recente e capace di circa 78 CV e 73 Nm (valori superiori al twin CP2 Yamaha della Ténéré 700, tanto per dire).

KTM 690 Adventure, avvistato prototipo in fase avanzata di sviluppo. Utilizzerà l'ultima versione del mitico LC4

Per quanto riguarda la ciclistica, si riconosce il telaio a traliccio in acciaio già visto su modelli come KTM 690 Enduro R e le “cugine” Husqvarna 701 Enduro e GasGas ES 700. Le sospensioni sembrano essere le WP Xplor con escursione di 265 mm davanti e 250 mm dietro. Le ruote a raggi restano di 21” davanti e 18” dietro.

Una delle novità più interessanti riguarda il serbatoio: dalle immagini sembra presente una configurazione tripla, con due serbatoi anteriori aggiuntivi oltre a quello posteriore integrato nel telaietto. Questo aumenterebbe notevolmente l’autonomia, seguendo una soluzione già vista sulla Husqvarna 701 Enduro LR.

Il nome definitivo non è ancora certo: potrebbe seguire la tradizione “Adventure”, ma per evitare confusione con le bicilindriche 790 e 890 potrebbe anche chiamarsi KTM 690 Rally.

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