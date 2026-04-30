KTM SX 2027: novità e prezzi della gamma per il motocross

KTM rinnova la gamma SX 2027: iniezione elettronica sui 2 tempi, telaio affinato e una nuova garanzia di 12 mesi. Modelli e prezzi

Se segui il motocross, sai bene che a Mattighofen non amano riposarsi sugli allori. Nonostante i successi di piloti come i fratelli Coenen o l'esperienza negli stadi americani con Prado e Tomac, la ricetta della gamma SX viene costantemente affinata.

Per il Model Year 2027, KTM non stravolge, ma affina un pacchetto che punta a confermarsi il riferimento per chi corre, dal minicross alle classi regine.

Estetica e sostanza: cosa cambia

La prima cosa che noterai guardandole è l’arancione, che torna prepotente, sottolineato da inserti rossi sui convogliatori del serbatoio. Le grafiche sono le classiche in-mold, pensate per resistere ai maltrattamenti dei lavaggi e degli stivali, senza staccarsi dopo due manche.

Ma oltre il colore, c'è il solito lavoro sul telaio in acciaio idroformato. Qui non si cambia filosofia: la struttura resta fedele al metallo, saldata dai robot e studiata per offrirti quel mix di flessibilità e stabilità che i piloti ufficiali continuano a preferire.

Anche i motori seguono questa linea evolutiva: più compatti, con l'iniezione elettronica (EFI) ormai sdoganata anche sui due tempi, per garantirti una risposta pronta senza le complicazioni della carburazione di una volta.

KTM SX 2027

Una gamma per tutte le tasche (e le braccia)

La famiglia 2027 si divide in nove modelli. Se hai un figlio da avviare in pista, ci sono le Minicross (50, 65 e 85 SX). Se invece cerchi il divertimento o la prestazione pura, la scelta si fa seria:

2 Tempi: 125, 250 e la sempre esaltante 300 SX , che resta un po’ la mosca bianca del gruppo per chi cerca un rapporto peso/potenza quasi imbarazzante.

4 Tempi: 250, 350 e 450 SX-F, con quest'ultima che rappresenta il massimo della tecnologia KTM applicata al fango.

La componentistica non fa sconti: sospensioni WP XACT con setting aggiornati, cambi Pankl, freni e frizione Brembo, pneumatici Dunlop Geomax MX34 e cerchi Excel con mozzi CN.

E ancora, manubri NEKEN, manopole ODI lock‑on e corpi farfallati Keihin. Insomma, roba pronta per il cancelletto di partenza così come esce dal concessionario.

La vera notizia: la garanzia si allunga

Forse la novità più interessante per te che la moto la devi mantenere non è un pezzo di plastica o un cavallo in più, ma la Premium Manufacturer’s Warranty. KTM ha deciso di estendere la copertura a 12 mesi su parti e difetti di produzione.

Un segnale forte per il mondo off-road, a patto però che tu rispetti gli intervalli di manutenzione presso la rete ufficiale. Un modo per dormire sonni un po' più tranquilli tra una gara e l'altra.

KTM SX 2027

Prezzi e disponibilità

Le nuove KTM SX 2027 inizieranno ad arrivare nei saloni a partire dalla fine di maggio 2026. Se stai già facendo i conti, ecco il listino completo:

Modello Prezzo (IVA inclusa) 50 SX € 4.850 65 SX € 5.990 85 SX (tutte le versioni) € 6.990 125 SX € 9.900 250 SX € 10.840 300 SX € 11.250 250 SX-F € 11.290 350 SX-F € 11.590 450 SX-F € 11.990

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2026