Nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026: come cambia e quanto costa

Se pensavi che la 1390 R standard fosse già abbastanza per farti rizzare i peli sulle braccia, preparati: a Mattighofen hanno deciso di esagerare. La nuova Super Duke 1390 RR 2026 arriva con 193 CV, una cura dimagrante da atleta e un prezzo che non è per tutti. Ecco perché dovresti (o non dovresti) desiderarla.

Diciamocelo: in KTM non sanno proprio cosa significhi la parola ''abbastanza''. Quando pensi che abbiano raggiunto il limite della cattiveria, ecco che tirano fuori dal cilindro la versione RR.

Che non è solo una sigla per farti sentire più figo al bar, ma una vera e propria dichiarazione di guerra alle leggi della fisica. Se cerchi il massimo delle prestazioni, la nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026 è qui per ricordarti chi comanda nel segmento delle Hypernaked.

Nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026, lato destro

Ti spiego la ricetta della Bestia

Come hanno fatto a trasformare la già brutale 1390 R in questa RR? Semplice, hanno tolto tutto quello che non serve e aggiunto il meglio che trovi oggi sul mercato.

Immagina di prendere la base della Super Duke, riempirla di fibra di carbonio ovunque guardi, montare cerchi forgiati leggerissimi e uno scarico in titanio che urla ''spostatevi''. Il risultato? Sulla bilancia perdi ben 11 kg, per un'agilità in curva ancora più estrema.

Hai 193 cavalli sotto il sedere

Sotto il serbatoio pulsa l'ultima evoluzione del bicilindrico a V LC8 da 1.350 cc, con 193 CV e 145 Nm di coppia. Grazie alla tecnologia Camshift, l'erogazione è stata affinata per darti una spinta infinita lungo tutto l'arco di giri.

A darti la carica, poi, ci pensa il silenziatore Akrapovič in titanio: non serve solo a risparmiare peso, ma a regalarti quel sound rauco e profondo che ti farà sentire il re del paddock.

Nuova KTM 1390 Super Duke RR 2026, il mono WP Pro Components

Ciclistica da Mondiale: per chi non vuole compromessi

Ma la vera magia sta in come scarichi tutta questa potenza a terra. Qui non si scherza: hai a disposizione le sospensioni WP Pro Components: tra le migliori esistenti nell'ambito di quelle tradizionali.

Hai infinite possibilità di regolazione, così puoi cucirti la moto addosso come se fosse una tuta su misura. E per il grip? Trovi i cerchi ultraleggeri abbinati alle Michelin Power Cup 2 (se vuoi il massimo in pista) o alle Power GP Hypersport.

Se poi esageri con la velocità, hai le pinze Brembo HyPure Sport pronte a mordere i dischi con una precisione chirurgica.

Elettronica: benvenuto nel Beast Mode

L'hardware è mostruoso, ma il software non è da meno. Ti trovi davanti al pacchetto elettronico più completo mai montato su una KTM stradale, con tutte le funzioni del Tech Pack incluse di serie.

Spicca il nuovo display TFT touchscreen da 8,8 pollici da cui gestisci tutto, inclusi i tempi sul giro e la telemetria se decidi di portarla in pista.

E se vuoi davvero scatenare l'inferno, trovi la nuova funzione Beast Mode, che porta la cattiveria della moto a un livello mai visto prima.

KTM 1390 Super Duke RR 2026, alette sul serbatoio danno carico all'avantreno

Aerodinamica e stile: non passa inosservata

Non è solo una questione di muscoli, ma anche di come fendi l'aria. Le nuove alette aerodinamiche integrate nel serbatoio servono a dare più carico sull'anteriore, riducendone l'alleggerimento quando le velocità si fanno serie.

Il look è completato da grafiche esclusive che rendono la RR immediatamente riconoscibile: se vedi questa moto nello specchietto, faresti meglio a dare strada.

Quanto ti costa l'esclusività?

Veniamo al punto che scotta. La KTM 1390 Super Duke RR 2026 è un gioiello per pochi: ne produrranno solo 350 esemplari in tutto il mondo. Se la vuoi nel tuo garage, dovrai sborsare 29.990 euro. Potrai trovarla dai concessionari a partire da maggio.

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