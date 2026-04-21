KTM 990 SMT, avvistato il prototipo su strada: foto spia e anticipazioni

KTM sta continuando il lavoro di sviluppo della nuova KTM 990 SMT che debutterà entro la fine dell'anno. Le nuove foto spia di Motobob mostrano un prototipo della nuova moto in quella che sembrerebbe essere una configurazione quasi definitiva, segno che il processo di sviluppo è a buon punto.

Il lavoro prosegue

Si prevede che la 990 SMT manterrà il motore bicilindrico LC8c da 947 cc di KTM, lo stesso propulsore che equipaggia la 990 Duke. Ci si aspetta una potenza attorno ai 120 CV e sopratutto una messa a punto per offrire un giusto equilibrio tra sportività e fluidità per poter affrontare senza problemi anche viaggi impegnativi. Da quanto possiamo osservare dalle immagini, il prototipo monta cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici sportivi a indicare ulteriormente l'indole stradale della KTM 990 SMT.

Per quanto riguarda la ciclistica, ci sono una forcella a steli rovesciati all'anteriore e un monoammortizzatore al posteriore, entrambi di produzione WP. L'impianto frenante adotta pinze freno fornite da WP sviluppate internamente per garantire prestazioni di frenata ottimali. Infine, sul fronte del design, le immagini mettono in evidenza un frontale compatto con la presenza al centro di un faro a LED. Si nota poi un modulo radar anteriore, il che suggerisce che la 990 SMT potrebbe includere sistemi di assistenza alla guida come il cruise control, funzionalità utile soprattutto nei viaggi e che adesso troviamo sempre più presente sulle moto di questo segmento.

Insomma, sta per arrivare una nuova KTM 990 SMT e per scoprire tutti i suoi segreti probabilmente dovremo aspettare l'appuntamento di EICMA in autunno. Difficile che questa moto possa fare prima il suo debutto in India. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo e il lancio di questo modello.

Foto spia: Motobob

Fonte: HT Auto

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026