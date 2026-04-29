Nuova KTM 450 Replica 2027, torna la moto "ready to race" che domina la Dakar

KTM 450 Replica rappresenta da 5 anni il massimo della tecnologia dell'azienda nel mondo dei rally. Dal 2020, la moto in versione Factory ha permesso a 4 piloti differenti di salire sul gradino più alto del podio della Dakar, oltre a essere tra le assolute protagoniste del Campionato Mondiale RallyGP. Adesso, è tempo di novità in quanto KTM ha svelato la nuova 450 Replica 2027 che sarà prodotta in 104 esemplari. Moto che sarà affiancata dall’esclusiva versione limitata “Luciano Benavides Factory Edition”.
Specifiche tecniche raffinate
Il cuore pulsante della KTM 450 Replica 2027 è un motore monocilindrico a iniezione da 450 cc dotato di frizione e cambio a sei marce rinforzati per garantire la massima affidabilità in tutti i contesti. Inoltre, troviamo un sistema di raffreddamento con due radiatori separati che rende il motore ancora più resistente e performante anche nell'utilizzo più spinto. Per questa moto, KTM ha adottato un telaio realizzato con sezioni idroformate tagliate al laser e saldate a mano, abbinato poi a un forcellone cavo in alluminio pressofuso per offrire maggior assorbimento di energia negli impatti più duri, ottima stabilità alle alte velocità e sempre il massimo feedback al pilota.
Parando più nel dettaglio della ciclistica, la nuova 450 Replica adotta una forcella WP XACT PRO 7548 da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve. Non mancano nemmeno un sistema di assorbimento progressivo delle sollecitazioni al manubrio PHDS sviluppato internamente e un ammortizzatore di sterzo SCOTTS. Al posteriore, invece, troviamo un mono WP XACT PRO 7750 completamente personalizzabile. L'impianto frenante è firmato Brembo.
Dal punto di vista estetico, il nuovo modello si differenzia da quello precedente per la colorazione arancione delle plastiche. Per affrontare con sicurezza le gare più lunghe, la moto è proposta con tre serbatoi dotati di due pompe carburante separate, che possono essere azionate in modo indipendente per consentire l'erogazione dai serbatoi anteriori da 9 e 9,5 litri o da quello posteriore da 16 litri, che funge anche da telaietto. In questo modo, la capacità complessiva arriva a circa 34,5 litri.
Una versione speciale dedicata a Luciano Benavides
KTM, per celebrare la vittoria di Luciano Benavides alla Rally Dakar 2026, realizzerà 8 esemplari della nuova 450 Replica con una esclusiva livrea KTM Red Bull e un pacchetto di accessori tecnici che replicano fedelmente il prototipo portato in gara.
KTM 450 Replica 2027 Luciano Benavides
Scheda tecnica
KTM 450 Replica 2027
- Realizzata a mano in sole 104 unità
- Motore da 450 cc SOHC a iniezione elettronica
- Telaio sviluppato in gara
- Forcella WP XACT PRO da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve
- Monoammortizzatore WP XACT PRO completamente regolabile
- Impianto di scarico Akrapovič in titanio di altissima qualità
- Progettata appositamente per competizioni cross-country e rally raid a tappe
Luciano Benavides Factory Edition
- Solo otto unità disponibili
- Livrea completa Red Bull Factory
- Kit adesivi Luciano Benavides
- Emblema in edizione limitata sul telaio, numerato individualmente da 001 a 008
- Sella Factory Special Selle Dalla Valle
- Set cerchi Factory completo di pneumatici Michelin Rally con mousse
- Set cerchi aggiuntivo con pneumatici omologati per l’uso stradale
- Dischi freno Factory
- Tappi serbatoio Factory con incisione a laser “Luciano Benavides”
- Coperchio frizione Factory Hinson
- Paramani verniciati Factory
- Due opzioni di altezza per i tank pad Factory
- Pattini catena in carbonio
- Pedane in titanio Factory
- Scarico Akrapovič in titanio con incisione laser
- Maglia da gara firmata da Luciano Benavides
- Cupolino extra con nome personalizzato e numero di partenza del futuro proprietario
- Pacchetto VIP con partecipazione esclusiva al KTM EUROPE ADVENTURE RALLY 2026
- Possibilità di guidare al fianco di Luciano Benavides durante il KTM EUROPE ADVENTURE RALLY 2026
Prezzi
Nuova KTM 450 Replica è offerta a 31.500 euro più IVA e spese di trasporto. L'edizione speciale Luciano Benavides Factory Edition si può acquistare a 40.500 euro sempre più IVA e spese di spedizione.