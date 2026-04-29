Nuova KTM 450 Replica 2027, torna la moto "ready to race" che domina la Dakar

KTM 450 Replica rappresenta da 5 anni il massimo della tecnologia dell'azienda nel mondo dei rally. Dal 2020, la moto in versione Factory ha permesso a 4 piloti differenti di salire sul gradino più alto del podio della Dakar, oltre a essere tra le assolute protagoniste del Campionato Mondiale RallyGP. Adesso, è tempo di novità in quanto KTM ha svelato la nuova 450 Replica 2027 che sarà prodotta in 104 esemplari. Moto che sarà affiancata dall’esclusiva versione limitata “Luciano Benavides Factory Edition”.

KTM 450 Replica 2027

Specifiche tecniche raffinate

Il cuore pulsante della KTM 450 Replica 2027 è un motore monocilindrico a iniezione da 450 cc dotato di frizione e cambio a sei marce rinforzati per garantire la massima affidabilità in tutti i contesti. Inoltre, troviamo un sistema di raffreddamento con due radiatori separati che rende il motore ancora più resistente e performante anche nell'utilizzo più spinto. Per questa moto, KTM ha adottato un telaio realizzato con sezioni idroformate tagliate al laser e saldate a mano, abbinato poi a un forcellone cavo in alluminio pressofuso per offrire maggior assorbimento di energia negli impatti più duri, ottima stabilità alle alte velocità e sempre il massimo feedback al pilota.

Parando più nel dettaglio della ciclistica, la nuova 450 Replica adotta una forcella WP XACT PRO 7548 da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve. Non mancano nemmeno un sistema di assorbimento progressivo delle sollecitazioni al manubrio PHDS sviluppato internamente e un ammortizzatore di sterzo SCOTTS. Al posteriore, invece, troviamo un mono WP XACT PRO 7750 completamente personalizzabile. L'impianto frenante è firmato Brembo.

KTM 450 Replica 2027

Dal punto di vista estetico, il nuovo modello si differenzia da quello precedente per la colorazione arancione delle plastiche. Per affrontare con sicurezza le gare più lunghe, la moto è proposta con tre serbatoi dotati di due pompe carburante separate, che possono essere azionate in modo indipendente per consentire l'erogazione dai serbatoi anteriori da 9 e 9,5 litri o da quello posteriore da 16 litri, che funge anche da telaietto. In questo modo, la capacità complessiva arriva a circa 34,5 litri.

Una versione speciale dedicata a Luciano Benavides

KTM, per celebrare la vittoria di Luciano Benavides alla Rally Dakar 2026, realizzerà 8 esemplari della nuova 450 Replica con una esclusiva livrea KTM Red Bull e un pacchetto di accessori tecnici che replicano fedelmente il prototipo portato in gara.

KTM 450 Replica 2027 Luciano Benavides

Scheda tecnica

KTM 450 Replica 2027

Realizzata a mano in sole 104 unità

Motore da 450 cc SOHC a iniezione elettronica

Telaio sviluppato in gara

Forcella WP XACT PRO da 48 mm a cartuccia chiusa con tecnologia Cone Valve

Monoammortizzatore WP XACT PRO completamente regolabile

Impianto di scarico Akrapovič in titanio di altissima qualità

Progettata appositamente per competizioni cross-country e rally raid a tappe

Luciano Benavides Factory Edition

Solo otto unità disponibili

Livrea completa Red Bull Factory

Kit adesivi Luciano Benavides

Emblema in edizione limitata sul telaio, numerato individualmente da 001 a 008

Sella Factory Special Selle Dalla Valle

Set cerchi Factory completo di pneumatici Michelin Rally con mousse

Set cerchi aggiuntivo con pneumatici omologati per l’uso stradale

Dischi freno Factory

Tappi serbatoio Factory con incisione a laser “Luciano Benavides”

Coperchio frizione Factory Hinson

Paramani verniciati Factory

Due opzioni di altezza per i tank pad Factory

Pattini catena in carbonio

Pedane in titanio Factory

Scarico Akrapovič in titanio con incisione laser

Maglia da gara firmata da Luciano Benavides

Cupolino extra con nome personalizzato e numero di partenza del futuro proprietario

Pacchetto VIP con partecipazione esclusiva al KTM EUROPE ADVENTURE RALLY 2026

Possibilità di guidare al fianco di Luciano Benavides durante il KTM EUROPE ADVENTURE RALLY 2026

KTM 450 Replica 2027

Prezzi

Nuova KTM 450 Replica è offerta a 31.500 euro più IVA e spese di trasporto. L'edizione speciale Luciano Benavides Factory Edition si può acquistare a 40.500 euro sempre più IVA e spese di spedizione.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026