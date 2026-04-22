KTM 1390 Super Duke RR Track, niente compromessi per questa Hypernaked da pista

Solo la settimana scorsa KTM ha svelato quella che ha definito come ''l'evoluzione più estrema della filosofia Hypernaked di KTM'' e cioè la nuova 1390 Super Duke RR. Si trattava essenzialmente di una Super Duke R in edizione limitata con una dotazione tecnica ancora più raffinata e pensata per tutti coloro che cercano il massimo delle prestazioni. A quanto pare, KTM ha voluto alzare ulteriormente l'asticella e adesso ha presentato una versione ancora più performante: la nuova 1390 Super Duke RR Track.

KTM 1390 Super Duke RR Track

La prima Super Duke da pista

Il nome della moto fa già capire che si tratta di un modello pensato per la pista, priva cioè di tutti gli elementi obbligatori per l'uso stradale come specchietti, fari e portatarga. Anzi, come evidenzia l'azienda, si tratta della prima Super Duke esclusivamente da pista della gamma KTM. Per realizzarla, il costruttore ha rispettato le più severe normative FIM per l’utilizzo in circuito, con un livello di personalizzazione ed equipaggiamento senza precedenti per una KTM di serie.

Eliminando ogni elemento superfluo destinato all'utilizzo stradale e utilizzando sovrastrutture in fibra di carbonio, cerchi in magnesio forgiato ultraleggeri, impianto di scarico completo Akrapovič Evolution Line in titanio, viteria in titanio e una piattaforma elettronica ridotta, pensata esclusivamente per la pista, KTM ha potuto ridurre sensibilmente il peso della moto. Sulla bilancia, la nuova 1390 Super Duke RR Track fa segnare 9 kg in meno rispetto alla KTM 1390 Super Duke RR omologata per la strada, e ben 20 kg in meno rispetto alla KTM 1390 Super Duke R standard.

Anche la ciclistica è stata ulteriormente affinata. KTM ha quindi equipaggiato la moto con sospensioni WP Pro Components con tecnologia MotoGP, un impianto frenante Brembo di livello Superbike e pneumatici Michelin Power Performance Slick. Il motore bicilindrico LC8 da 1.350 cc di KTM nella versione dedicata a questa moto è in grado di erogare 202 CV e 151 Nm di coppia (193 CV la Super Duke RR). Il peso è di 177 kg.

KTM 1390 Super Duke RR Track

Edizione limitata e prezzo

Complessivamente, di questa moto da pista ne saranno prodotte 100 unità. Tanta esclusività e raffinatezza tecnica si riflette anche sul prezzo che è fissato a quota 39.990 euro. Disponibile nelle concessionarie da maggio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/04/2026