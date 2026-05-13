KTM rinnova la gamma Cross Country con le serie XC e XC F 2027

La gamma KTM XC 2027 include modelli 125, 250 e 300 a 2 tempi e la gamma XC F modelli a 4 tempi fino a 450 cc

Dopo aver recentemente presentato la sua nuova gamma da motocross, per KTM è venduto il momento di svelare la nuova gamma di moto per il Cross Country con le rinnovate serie XC e XC F. Le moto, disponibili in varie cilindrate con motori a 2 e a 4 tempi, nascono dall'esperienza del team KTM Factory Racing per offrire maneggevolezza, affidabilità e prestazioni. Le gare di Cross Country si concentrano maggiormente sulle lunghe distanze e sulla resistenza su terreni diversi, piuttosto che sulle distanze più brevi o sui percorsi specifici, ed è qui che entrano in gioco i nuovi modelli.

KTM XC 2027

La nuova gamma KTM

Esteticamente, la gamma KTM XC e KTM XC F 2027 adotta una livrea e una grafica aggiornate che rafforzano l'identità del team Factory Racing. Troviamo poi dettagli rossi sulle carene del serbatoio. Indipendentemente dalla motorizzazione, tutte le moto possono contare su di un cambio messo appositamente a punto per le gare di Cross Country. Tutte le moto adottano poi un telaio in acciaio al cromo-molibdeno, con il motore posizionato in maniera tale da centralizzare le masse.

KTM XC 2027

La ciclistica è affidata davanti a una forcella con cartuccia chiusa WP XACT e dietro a un ammortizzatore WP XACT, con tarature specifiche frutto dell'esperienza maturata dal team KTM Factory Racing. Ciò significa che i piloti potranno beneficiare di una maggiore sicurezza nell'avantreno, una migliore trazione della ruota posteriore e prestazioni costanti su ogni tipo di percorso. La gamma KTM XC 2027 è così composta. I modelli a 2 tempi sono: KTM 125 XC, KTM 250 XC, KTM 300 XC. Quelli a 4 tempi, invece, sono i seguenti: KTM 250 XC F, KTM 350 XC F, KTM 450 XC F.

Per chi cerca un maggiore grado di personalizzazione, i modelli KTM XC F a 4 tempi sono compatibili con il sistema opzionale Connectivity Unit Offroad di KTM, disponibile tramite il catalogo KTM PowerParts. In abbinamento all'app KTMconnect, il sistema consente ai piloti di affinare il funzionamento del motore in base alle condizioni del percorso e alle preferenze personali. La KTM Cross Country 2027 nasce quindi per accontentare le esigenze dei piloti che cercano le massime prestazioni.

KTM XC 2027

Disponibilità e prezzi dei nuovi modelli per il momento non sono ancora stati comunicati.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026